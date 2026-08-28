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Selekcija Srbije je već ranije ostala bez šanse za plasman u polufinale, završivši takmičenje u Grupi A na četvrtom mestu na tabeli sa skorom 2/3 i šest bodova.

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Najefikasniji kod reprezentacije Srbije u utakmici protiv Alžira bili su Dušan Nikolić i Aleksandar Šoša sa po 15 poena, dok je Filip Kovačević dodao 11 poena.

Kod selekcije Alžira najefikasniji je bio Ishak Buadi sa 18 poena. Faruk Tizit Sami je dodao 15 poena, dok je Sofijan Bujusef upisao 14 poena.

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Hena Kurtagić intervju na Evropskom prvenstvu Izvor: TV Arena sport