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Takmičenje je okupilo šahiste i prijatelje iz desetak opštinskih organizacija invalida rada, dok su za pobedničke poteze, snage odmerili učesnici iz Kikinde, Pančeva, Vrbasa, Bačke Topole, Sente, Subotice i Novog Bečeja. Iako je na tablama vladalo sportsko nadmetanje, tokom čitavog dana osećala se atmosfera međusobnog poštovanja, druženja i zajedništva.

U ime Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, prisutnima se obratila Tijana Lukić, naglasivši da resorno ministarstvo ne pruža samo finansijsku podršku, već nastoji da bude neposredan partner lokalnim organizacijama.

– Ministarstvo je podržalo ovaj turnir u okviru projekta Saveza invalida rada Vojvodine, koji okuplja čak 32 organizacije. Želimo da budemo ovde, da razgovaramo sa učesnicima, čujemo njihove potrebe i pokažemo da imaju našu podršku. Saradnja sa lokalnim organizacijama i lokalnim samoupravama od velikog je značaja, jer samo zajedničkim radom možemo unaprediti položaj osoba sa invaliditetom – poručila je Lukić.

Predsednica Saveza invalida rada Vojvodine Stana Svilarov podsetila je da je upravo kroz priče Vojislava Lukačeva upoznala Novi Bečej i njegove potencijale.

– Vojislav je uvek sa ponosom govorio o svom mestu, o ljudima i svemu što Novi Bečej čini posebnim. Savez je uvek podržavao nove ideje lokalnih organizacija, a posebno raduje činjenica da Ministarstvo danas u mnogo većoj meri prepoznaje značaj ovakvih manifestacija – istakla je Svilarov.

Najemotivniji trenutak skupa bilo je sećanje na čoveka čije ime turnir nosi. Predsednica Opštinske organizacije invalida rada Novi Bečej Sofija Slavković podsetila je da je inicijativa za osnivanje memorijalnog turnira potekla od samih šahista, koji su želeli da uspomena na svog dugogodišnjeg predsednika živi upravo kroz igru koju je voleo.

– Vojislav Lukačev bio je čovek vizije, mudrosti i upornosti. Uvek je imao spreman sledeći potez, novu ideju i rešenje za svaki izazov. Upravo su te osobine krasile i njegov život i šahovsku igru. Zato je ovaj turnir najlepši način da mu odamo počast. Ponosni smo što je lokalna samouprava prepoznala značaj ove manifestacije i uvrstila je u program Velikogospojinskih dana – rekla je Slavkovićeva.

Turnir su organizovali članovi Opštinske organizacije invalida rada Novi Bečej, čiji je Vojislav Lukačev dugi niz godina bio predsednik, uz podršku Lokalne samouprave, Saveza invalida rada Vojvodine i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.