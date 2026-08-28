Srpski veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su srebrnu medalju u disciplini dubl skul na Svetskom prvenstvu u Amsterdamu.
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SRBIJA SLAVI U AMSTERDAMU! Mačković i Pimenov osvojili svetsko srebro, Jovana Arsić u polufinalu
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To je drugo uzastopno srebro na svetskim prvenstvima za Mačkovića i Pimenova.
Zlatnu medalju osvojili su Holanđani Melvin Tvelar i Simon van Dorp sa 6:04,42 minuta.
Reprezentativka Srbije Jovana Arsić izborila je plasman među 12 najboljih skifistkinja sveta. Pobedila je u četvrtfinalu rezultatom 7:27,60 i plasirala se u polufinale Svetskog prvenstva.
Polufinale je na programu u subotu od 15.12 časova.
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