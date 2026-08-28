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Mačković i Pimenov su do vicešampionske titule došli rezultatom 6:07,58 minuta.

To je drugo uzastopno srebro na svetskim prvenstvima za Mačkovića i Pimenova.

Zlatnu medalju osvojili su Holanđani Melvin Tvelar i Simon van Dorp sa 6:04,42 minuta.

Reprezentativka Srbije Jovana Arsić izborila je plasman među 12 najboljih skifistkinja sveta. Pobedila je u četvrtfinalu rezultatom 7:27,60 i plasirala se u polufinale Svetskog prvenstva.

Polufinale je na programu u subotu od 15.12 časova.

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