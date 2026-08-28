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Leknesund je etapu dužine 149,8 kilometara od Val d'Albe do Aramon Valdelinaresa prešao za tri sata, 49 minuta i 47 sekundi.

On se rasplakao po ulasku u cilj zbog smrti norveškog kralja Haralda V.

"Ovo je poseban dan za Norvešku zbog smrti našeg kralja, koji se interesovao za sport, a ova pobeda je najbolji pomen njemu. Nisam očekivao da ću biti ovoliko emotivan, ali mnogo je emocija oko nas. Borio sam se žestoko, ovo mnogo znači", rekao je Leknesund.

Drugi je bio njegov sunarodnik i timski kolega Tobijas Johansen sa 34 sekunde zaostatka, a treći je bio vozač Visme Belgijanac Vaut van Art sa 47 sekundi zaostatka.

Vozač Emirejtsa Pogačar je završio etapu kao 19. sa četiri minuta i 23 sekunde zaostatka za pobednikom.

On je uvećao prednost u generalnom plasmanu i prvi je sa 19:32,37 minuta.

Drugi je Španac iz ekipe Movistar Enrik Mas sa 3:50 minuta zaostatka, a treći je Slovenac iz Red Bul Bore Primož Roglič sa 4:50 minuta zaostatka.

Naredna osma etapa dužine 171 kilometar vozi se u subotu od Pusola do Šeraka.

(Beta)