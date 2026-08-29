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Srbija je u svom debiju na Mediteranskim igrama u Tarantu ubedljivo savladala Sloveniju sa čak 31 golom razlike. U okviru iste grupe A, Crna Gora je u neizvesnom meču nadigrala Grčku rezultatom 16:14 (4:3, 5:2, 3:4, 4:5). Utakmici je prethodio peh Crnogoraca - njihov autobus je promašio bazen, pa su na meč stigli zajedno sa protivničkom ekipom.

Uprkos tome što je tim putovao duže od sat vremena i stigao svega pola sata pre početka, selektor Dejan Savić bio je izuzetno ljut zbog prikazane igre i nije tražio opravdanja:

1/13 Vidi galeriju Dejan Savić Foto: Starsport

"Istina je da smo imali peh pri dolasku, ali i Grci su bili sa nama u autobusu. Došli smo bukvalno pola sata pred utakmicu, to uopšte nije alibi. Od početka se vidio jedan katastrofalan pristup i ovako ne može da se igra. Naše klasične oscilacije. Primiti 14 golova od ovakve Grčke, to sve govori. Vreme je za kritiku i da se probudimo. Trenirali smo tri meseca za ovo takmičenje i ako momci ne shvataju gde se nalaze bolje da idemo kući odmah", izjavio je Savić u miks zoni.

Crnu Goru u drugom kolu očekuje duel sa Srbijom, gde će pobednik obezbediti direktan plasman u polufinale. S obzirom na viđeno u prvoj utakmici, tim popularnih "ajkula" moraće znatno da podigne nivo igre protiv naših "delfina".

"Ako budemo igrali ovako izgubićemo 10 razlike od Srbije", upozorio je Savić, a prenose "Vijesti".

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