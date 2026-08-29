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U glavnoj borbi programa gledaćemo neporaženog srpskog boksera, Veljka Ražnatovića (19-0), koji će pokušati da nastavi svoj savršeni niz protiv Rosmena Brita (14-3) iz Venecuele.

Sunaslovna borba rezervisana je za ruskog boksera koji se bori pod srpskom zastavom, Alekseja Šendrika (5-0), koji će ukrstiti rukavice sa Petrosom Ananjanom (18-3-2).

Takođe, gledaćemo i perspektivnog Lea Cvitanovića (3-0), koji će se sresti sa takođe poznatim imenom, Migelom Vaskezom (6-8), a posebnu pažnju privlači i povratak legendarnog Aleksandra Konovalova (4-0), koji se vraća na velika vrata, i to u meču protiv starog poznanika - Rahima Alijeva (3-1).

1/3 Vidi galeriju Veljko Ražnatović na merenju pred Balkan Boxing 11 Foto: Balkan Boxing

Uzbudljiv spisak mečeva, kompletiraće Leonardo Ibić (1-1-1) i Ognjen Mihajlović (1-0), koji su uskočili kao zamene, te će nastupiti u Ložionici.

Uoči još jedne spektakularne večeri u Ložionici, u TC Galerija održano je i merenje i poslednje suočavanje boraca, a svi učesnici zadovoljili su vagu, i sve je spremno za još jedan spektakl.

Podsetimo, direktan prenos Balkan Boxing 11 spektakla, moći ćete da ispratite na Arena Sport Premium 3 i Arena Fight kanalima, dok će po prvi put, događaj biti prenošen i uživo u Ruskoj Federaciji, putem platforme Rutube.

Sve ulaznice su planule, a nas čeka još jedan bokserski šou.

Balkan Boxing 11, spisak mečeva Veljko Ražnatović (91,5 kg) - Rosmen Brito (92,1 kg)

Aleksej Šendrik (69,6 kg) - Petros Ananjan (69,9 kg)

Leo Cvitanović (73,5 kg) - Migel Vaskez (74,2 kg)

Aleksandar Konovalov (83,2 kg) - Rahim Alijev (82 kg)

Ognjen Mihajlović (68,5 kg) - Leonardo Ibić (69,7 kg)

Bonus video: