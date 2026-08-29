RUKOMETAŠI LOZNICE PORAZILI RADNIČKI IZ KRAGUJEVCA: Obe ekipe pokazale zašto su deo rukometne elite
Rukometaši Loznice i Radničkog iz Kragujevca sinoć su odigrali odličan kontrolni meč i pokazali zašto su ove godine članovi Arkus lige.
Treneri obe ekipe, dali su šansu velikom broju igrača, kako bi proverili trenutne forme i videli na kojim segmentima igre još treba da porade do početka šampionata 12-13.09.
Rezultat na poluvremenu je bio 18:15 za domaću ekipu, koja je prednost zadržala do samog kraja 33:31.
U redovima Kragujevčana, najefikasniji su bili Nemanja Mojsilović i Stefan Živanović sa po 6 pogodaka, dok je kod Lozničana, najefikasniji bio Stefan Ilić sa 7 postignutih golova.
Lozničane su pojačali Mladen Krsmančić, Živan Pešić, Janko Gemaljević i Savo Slavuljica, koji će uz iskusne i vrhunske rukometne znalce Stefana Ilića i Miloša Bujišića, predstavljati ozbiljnog i neugodnog protivnika za sve klubove u sezoni koja sledi.
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