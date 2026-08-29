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Srbija je u polufinalu izgubila od selekcije Turske 1:3 (16:25, 25:23, 21:25, 22:25).

Najefikasnija kod odbojkašica Srbije bila je Jovana Cvetković sa 17 poena, dok su Nevena Sajić, Nataša Čikuc i Tamara Miljević dodale po 10 poena.

Kod selekcije Turske najefikasnija je bila Beren Ješilirmak sa 24 poena. Berka Buse Ozden je dodala 13 poena, dok je Begun Kačmaz upisala 12 poena.

Srpske odbojkašice će u meču za bronzanu medalju igrati protiv gubitnika duela između selekcija Italije i Grčke.

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Bonus video:

01:02
Hena Kurtagić intervju na Evropskom prvenstvu Izvor: TV Arena sport