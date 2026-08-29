Ženska odbojkaška mediteranska reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u finale Mediteranskih igara u Tarantu.
ODBOJKA
KAKVA ŠTETA! SRBIJA ZAUSTAVLJENA U POLUFINALU! Odbojkašice ostale bez sigurne medalje, igraće za bronzu
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Srbija je u polufinalu izgubila od selekcije Turske 1:3 (16:25, 25:23, 21:25, 22:25).
Najefikasnija kod odbojkašica Srbije bila je Jovana Cvetković sa 17 poena, dok su Nevena Sajić, Nataša Čikuc i Tamara Miljević dodale po 10 poena.
Kod selekcije Turske najefikasnija je bila Beren Ješilirmak sa 24 poena. Berka Buse Ozden je dodala 13 poena, dok je Begun Kačmaz upisala 12 poena.
Srpske odbojkašice će u meču za bronzanu medalju igrati protiv gubitnika duela između selekcija Italije i Grčke.
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