LANDO NORIS OSTAO VERAN "PRVOJ LJUBAVI"! Šampion produžio ugovor sa Meklarenom pored interesovanja sa drugih strana
"Postojalo je određeno interesovanje sa drugih strana, ali ne želim da idem bilo gde. Ne želim da budem u drugom timu. Ne želim da provodim vreme sa drugim ljudima. Zato je ovo verovatno bila jedna od najlakših odluka koje sam doneo otkako sam u Formuli 1", naveo je Noris za "BBC".
Lando Noris je član Meklarena od početka svoje karijere u Formuli 1.
Sa njim i Oskarom Pjastrijem kao vozačima, Meklaren je osvojio titule u šampionatu konstruktora 2024. i 2025. godine, dok je Noris prošle sezone osvojio svoju prvu titulu u konkurenciji vozača.
"Činjenica da sam ostao uz njih i da smo na kraju, naravno, postigli uspeh, oni nisu oni odustali od mene, a ni ja od njih. To stvara veoma čvrstu vezu među svima koji ovde rade. Želim da verujem da će ta veza ostati snažna kao što je sada sve dok ne završim karijeru u Formuli 1. Znam da je to još veoma daleko", rekao je Noris.
Nakon pobede u trci za Veliku nagradu Holandije, Noris trenutno zauzima četvrto mesto u konkurenciji vozača, dok je Meklaren treći u šampionatu konstruktora.
"Verujem da smo u boljem položaju nego ikada ranije, uprkos teškom početku sezone, i siguran sam da zajedno možemo da prebrodimo sve izazove", rekao je britanski vozač.
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