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"Postojalo je određeno interesovanje sa drugih strana, ali ne želim da idem bilo gde. Ne želim da budem u drugom timu. Ne želim da provodim vreme sa drugim ljudima. Zato je ovo verovatno bila jedna od najlakših odluka koje sam doneo otkako sam u Formuli 1", naveo je Noris za "BBC".

Lando Noris je član Meklarena od početka svoje karijere u Formuli 1.

1/8 Vidi galeriju Lando Noris svetski šampion u Formuli 1 2025. Foto: David Davies, PA Images / Alamy / Profimedia, Jerry Andre / imago sportfotodienst / Profimedia

Sa njim i Oskarom Pjastrijem kao vozačima, Meklaren je osvojio titule u šampionatu konstruktora 2024. i 2025. godine, dok je Noris prošle sezone osvojio svoju prvu titulu u konkurenciji vozača.

"Činjenica da sam ostao uz njih i da smo na kraju, naravno, postigli uspeh, oni nisu oni odustali od mene, a ni ja od njih. To stvara veoma čvrstu vezu među svima koji ovde rade. Želim da verujem da će ta veza ostati snažna kao što je sada sve dok ne završim karijeru u Formuli 1. Znam da je to još veoma daleko", rekao je Noris.

Nakon pobede u trci za Veliku nagradu Holandije, Noris trenutno zauzima četvrto mesto u konkurenciji vozača, dok je Meklaren treći u šampionatu konstruktora.

"Verujem da smo u boljem položaju nego ikada ranije, uprkos teškom početku sezone, i siguran sam da zajedno možemo da prebrodimo sve izazove", rekao je britanski vozač.

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