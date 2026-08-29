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U subotu, 5. septembra, Beograd će biti domaćin još jednog izdanja Belgrade 10K RUN, a ove godine posebnu pažnju privlači elitna trka i najava borbe za rezultat ispod 28 minuta.

1/3 Vidi galeriju Beogradski maraton 2026 Foto: Beogradski Maraton

Ravna i brza beogradska staza kod parka prijateljstva na Ušću biće pozornica za snažnu međunarodnu konkurenciju, koja u Beograd dolazi sa jasnom ambicijom – napad na rekord staze i granicu od 28 minuta u muškoj konkurenciji.

Među glavnim favoritima je Kenijac Veldon Langat, vlasnik ličnog rekorda od impresivnih 26:55, koji svojim dolaskom najavljuje trku visokog međunarodnog nivoa. Pored njega, u Beogradu će nastupiti više od deset atletičara sa afričkog kontinenta, što garantuje izuzetno jaku konkurenciju i trku u kojoj će svaki detalj odlučivati. Upravo takav kvalitet konkurencije trebalo bi da izvuče maksimum iz svih trkača i dodatno podigne nivo borbe na stazi.

Beogradski maraton, kao organizator, pobrinuo se da 5. septembra glavni grad Srbije ponovo bude na mapi svetske atletike i domaćin trke u kojoj se očekuju vrhunski rezultati. Belgrade 10K RUN i ove godine okuplja veliki broj ljubitelja trčanja, ali će oči sportske javnosti biti posebno usmerene ka elitnoj konkurenciji i pitanju – koliko brzo može da se trči 10 kilometara u Beogradu?

Trka se održava pod pokroviteljstvom Grada Beograda, a prijave za učešće dostupne sun a sajtu Beogradskog maratona.