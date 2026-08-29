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Arunović je zabeležila 239,7 krugova u finalu, i time osvojila svoju prvu pojedinačnu zlatnu medalju u ovoj disciplini na Mediteranskim igrama još od 2009. godine.

Arunović je na svim Mediteranskim igrama od 2009. godine osvajala odličja, a do sada ima četiri zlatne, dve srebrne i jednu bronzanu medalju.

Na prethodnim Mediteranskim igrama u Oranu je u ovoj disciplini bila bronzana.

Srebrnu medalju u disciplini vazdušni pištolj na ovogodišnjim Mediteranskim igrama osvojila je Italijanka Margerita Brigida Vekaro sa četiri kruga zaostatka, dok je bronza pripala Turkinji Seval Ilajdi Tarhan sa 23,2 kruga zaostatka.

Od ostalih srpskih strelkinja koje su učestvovale u ovoj disciplini, Jovana Todorović nije uspela da se plasira u finale, zauzevši 10. mesto u kvalifikacijama sa 566 krugova.

U preostala dva dana streljačkog turnira u Tarantu biće održana takmičenja miks timova.