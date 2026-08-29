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Plasman u finale ostvarile su po tri najbolje plasirane veslačice iz svake polufinalne grupe, a Arsić je do drugog mesta u drugoj polufinalnoj grupi došla sa rezultatom od 7:26,25 minuta.Ž

Jovana Arsić Foto: Profimedia, OKS, VSS/Anđela Nišević

U finale su se iz druge polufinalne grupe plasirale i aktuelna svetska šampionka Fiona Murta iz Irske, koja je zauzela prvo mesto sa vremenom od 7:24,68 minuta, i Švajcarkinja Aurelija-Maksima Katarina Janzen, koja je završila na trećoj poziciji.

Iz prve polufinalne grupe, plasman u finale ostvarile su Britanka Loren Henri, Holanđanka Kalorin Florejn i Litvanka Viktorija Senkute.

Finale je na programu u nedelju od 13.52.

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