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Najefikasnija kod reprezentacije Grčke u polufinalnom meču bila je Feroniki-Marijanti Zioga sa 11 poena, dok je Atanasija Fakopulidu dodala osam poena.

Kod selekcije Italije najefikasnija je bila Alesija Bolconeti sa 14 poena, dok su Linda Manfredini i Džozefin Obosa dodale po 12 poena.

Meč za treće mesto između Srbije i Grčke na programu je u nedelju od 11 časova, dok će finale između selekcija Turske i Italije biti odigrano istog dana od 17 časova.

(Beta)

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