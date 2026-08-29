Ženska odbojkaška mediteranska reprezentacija Srbije će u meču za bronzanu medalju na Mediteranskim igrama u Tarantu igrati protiv selekcije Grčke, koja je u polufinalu izgubila od Italije 0:3 (22:25, 14:25, 22:25).
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BORBA ZA MEDALJU: Srpkinje protiv Grčke za bronzu na Mediteranskim igrama
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Najefikasnija kod reprezentacije Grčke u polufinalnom meču bila je Feroniki-Marijanti Zioga sa 11 poena, dok je Atanasija Fakopulidu dodala osam poena.
Kod selekcije Italije najefikasnija je bila Alesija Bolconeti sa 14 poena, dok su Linda Manfredini i Džozefin Obosa dodale po 12 poena.
Meč za treće mesto između Srbije i Grčke na programu je u nedelju od 11 časova, dok će finale između selekcija Turske i Italije biti odigrano istog dana od 17 časova.
(Beta)
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