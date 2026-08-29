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Mark Markes, aktuelni svetski prvak, je do pobede u sprint trci i novih 12 bodova došao sa rezultatom od 19:37,995 minuta.

Drugo mesto, koje nosi devet bodova, zauzeo je vozač Gresinija Aleks Markes sa 1,140 sekundi zaostatka, dok je treći sa 2,089 sekundi zaostatka bio Marko Beceki iz Aprilije, koji je tim plasmanom osvojio sedam bodova.

Bodove su još osvojili i četvrtoplasirani Pedro Akosta iz Red Bul KTM Faktori Rejsinga (šest bodova), petoplasirani Horhe Martin iz Aprilije (pet bodova), šestoplasirani Fermin Aldeger iz Gresinija (četiri boda), sedmoplasirani Diogo Moreira iz Pro Honda LCR-a (tri boda), osmoplasirani Raul Fernandes iz Trekhausa (dva boda) i devetoplasirani Žoan Zarko iz Kastrol Honda LCR-a (jedan bod).

Prvi u generalnom plasmanu je i dalje Martin sa 245 bodova, 29 više od drugoplasiranog Becekija i 33 više od trećeplasiranog Marka Markesa.

Trka za Veliku nagradu Aragona na programu je u nedelju od 14 časova.