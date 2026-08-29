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Tadej Pogačar, koji je imao veliku prednost u generalnom plasmanu, pao je na oko 33 kilometra pre cilja etape. Pokušao je da se vrati na bicikl, ali nije mogao da nastavi, nakon čega je otišao do kola hitne pomoći.

Organizatori trke su potvrdili njegovo odustajanje.

Televizijski snimci su pokazali da je Pogačar povredio levu ruku i rame.

Pogačar je pre etape imao prednost od tri minuta i 50 sekundi u odnosu na Enrika Masa iz Movistara, na etapi koja nije imala veće uspone i pružala je šansu sprinterima na ravnoj ruti dugoj 171 kilometar od Pučola do Šeraka.

Slovenački biciklista je pokušavao da postane deveti biciklista u istoriji koji je osvojio sve tri velike trke.

Pogačar je u julu osvojio Tur de Frans treći uzastopni put, a ukupno peti put čime je izjednačio rekord, a pobedu na Điro d'Italiji ostvario je 2024. godine.

Na Vuelti ije učestvovao još od svog debija 2019. godine.

Vuelta se završava 13. septembra u Granadi.