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Glavna borba večeri održaće se u kruzer kategoriji (do 90kg), dok će srpski bokser pred domaćim navijačima pokušati da upiše jubilarnu, 20. pobedu u karijeri.

Glavni program večeri startuje od 20 časova, kada će priredbu u Ložionici otvoriti Ognjen Mihajlović i Leonardo Ibić.

Program

BALKAN BOKSING 11 - GLAVNA KARTA

Veljko Ražnatović (19-0, 15 KO) - Rosmen Brito (14-3, 12 KO)

Aleksej Šendrik (5-0, 0 KO) - Petros Ananjan (18-2, 3 KO)

Leo Cvitanović (3-0, 0 KO) - Migel Vaskez (6-8, 2 KO)

Aleksandar Konovalov (4-0, 0 KO) - Rahim Alijev (3-1, 0 KO)

Ognjen Mihajlović (1-0, 1 KO) - Leonardo Ibić (2-4, 0 KO)

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Veljko i Bogdana uživaju na Kipru Izvor: instagram/ac3isb4ck