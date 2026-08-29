Srpski bokser Veljko Ražnatović vraća se u profi ring na Balkan Boxing 11 priredbi gde će mu rival biti Rosmen Brito iz Venecuele.
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(UŽIVO) SPEKTAKL U LOŽIONICI: Počinje Balkan Boxing - sve oči uprte u Veljka Ražnatovića
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Glavna borba večeri održaće se u kruzer kategoriji (do 90kg), dok će srpski bokser pred domaćim navijačima pokušati da upiše jubilarnu, 20. pobedu u karijeri.
Glavni program večeri startuje od 20 časova, kada će priredbu u Ložionici otvoriti Ognjen Mihajlović i Leonardo Ibić.
Program
BALKAN BOKSING 11 - GLAVNA KARTA
Veljko Ražnatović (19-0, 15 KO) - Rosmen Brito (14-3, 12 KO)
Aleksej Šendrik (5-0, 0 KO) - Petros Ananjan (18-2, 3 KO)
Leo Cvitanović (3-0, 0 KO) - Migel Vaskez (6-8, 2 KO)
Aleksandar Konovalov (4-0, 0 KO) - Rahim Alijev (3-1, 0 KO)
Ognjen Mihajlović (1-0, 1 KO) - Leonardo Ibić (2-4, 0 KO)
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