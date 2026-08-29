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Veljko Ražnatović je u glavnoj borbi nokautirao Rosmena Brita već u prvoj rundi i priredio neverovatnu završnicu.

00:12 Veljko nokutirao Brita u prvoj rundi Izvor: Kurir

Ražnatović je u ovaj meč ušao kao neporažen u svojoj kategoriji, dok mu je sa druge strane stajao protivnik koji je pre izvesnog vremena čak usmrtio jednog svog rivala. Ipak, bilo je upravo onako kako je Veljko najavio - krenuo je silovito od samog starta i završio - noakutom.

- Odličan je bio meč. Spremio sam se. Hvala mom treneru. Svima... Celom mom timu, što mi je pomagao. Za kraj, hvala gospodinu Nenadu Borovčaninu, što ulažu u mene, što su mi sve ovo omogućili i što ćemo zajedno postati šampioni sveta i doneti pojas u Srbiju - poručio je Ražnatović.

00:57 Izjava Veljka Ražantovića posle pobede nad Britom Izvor: Kurir