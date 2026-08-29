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1/13 Vidi galeriju Tadej Pogačar Foto: Laurent Cipriani / AFP / Profimedia, Belga / ddp USA / Profimedia, AP Photo/Daniel Cole

Doktor njegovog tima izjavio je da je 27-godišnji biciklista doživeo potres mozga, "stabilan" prelom vratnog pršljena i brojne ogrebotine, pored preloma leve ključne kosti.

"Na sreću, nema drugih težih povreda niti neuroloških posledica", rekao je doktor Adrijan Rotuno, medicinski direktor Emirejtsa.

"Biće mu potrebna operacija ključne kosti, koja će biti odložena zbog mera predostrožnosti usled potresa mozga. Tadej ostaje pod nadzorom našeg medicinskog tima, a nove informacije objavićemo nakon operacije", dodao je on.

Pogačar je vozio u sredini glavne grupe kada je pao sa bicikla nakon što je prešao preko kamena. Nakon toga je naglo skrenuo udesno i sudario se sa drugim vozačem, a potom ga je otpozadi udarilo još nekoliko biciklista.

Slovenac je pokušao da se vrati na bicikl, ali je brzo odustao. Zatim je bez tuđe pomoći ušao u vozilo hitne pomoći. ; Glavni favorit za pobedu na ovoj trci počeo je etapu sa tri minuta i 50 sekundi prednosti u odnosu na Španca Enrika Masa, koji je bio na drugom mestu i koji je posle ove etape preuzeo vođstvo.

Pogačar je bio na putu da postane deveti biciklista u istoriji koji je osvojio sve tri najveće trke u ovom sportu, pošto već ima pet titula na Tur de Fransu i jednu na Điro d’Italiji.