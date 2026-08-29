Slušaj vest

Švajcarski tim je saopštio da je Odermat "osetio bol tokom kondicionog treninga ove nedelje", a da su pregledi pokazali da se radi o "lakšoj povredi mišića".

"Zbog toga Odermat neće putovati u Čile sledećeg ponedeljka, kao što je prvobitno planirano", navodi se u saopštenju švajcarskog tima, u kojem nisu izneti dodatni detalji o samoj povredi.

"Prioritet su sada lečenje i rehabilitacija. Čim bude moguć povratak treninzima na snegu, ponovo ćemo proceniti plan za ostatak njegovih priprema za sezonu", dodaje se. ; Odermatovih pet titula ukupnog pobednika Svetskog kupa stavljaju ga na deobu drugog mesta večne liste sa Markom Žirardelijem. Marsel Hiršer drži rekord sa osam osvojenih velikih kristalnih globusa.

Ovaj 28-godišnji skijaš je takođe osvojio tri medalje, dva srebra i jednu bronzu na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, što je dodao svom zlatu u veleslalomu osvojenom u Pekingu četiri godine ranije.

Predstojeća sezona Svetskog kupa počinje u oktobru u austrijskom Zeldenu.

(Beta)