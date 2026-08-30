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Filip Hrgović je novi vladar teške kategorije!

Hrvatski "El Animal" ispisao je istoriju u londonskoj "O2 Areni", gde je posle spektakularnog preokreta savladao Mosesa Itaumu prekidom u devetoj rundi i osvojio upražnjeni IBF pojas svetskog šampiona.

Hrgović je preživeo pakao u ringu, ustao nakon ranog nokdauna, a onda u završnici slomio domaćeg borca i stigao do najveće pobede u karijeri.

1/8 Vidi galeriju IBF šampion teške kategorije - Filip Hrgović Foto: Steven Paston, PA Images / Alamy / Profimedia

Hrgović je tokom većeg dela meča bio u ogromnim problemima. Moses Itauma je od prvog zvona krenuo silovito, koristio neverovatnu brzinu i zadavao Hrgoviću serije udaraca kojima je kontrolisao borbu. U drugoj rundi hrvatski bokser je završio u nokdaunu, odnosno sudija mu je brojao nakon snažnog udarca.

Delovalo je da se šampion već nazire, a onda je usledio neverovatan preokret!

Itauma je u prvih nekoliko rundi izgledao kao čovek koji nezaustavljivo juri ka najvećoj pobedi karijere. Njegove brze kombinacije zadavale su ogromne probleme Hrgoviću, koji je morao da trpi žestok pritisak.

Britanac je čak i u petoj i šestoj rundi uspevao da pogađa izuzetno precizno, ali se tada prvi put videlo ono što će kasnije promeniti čitav meč - Itauma je počeo da usporava. Mladi Britanac nikada ranije u profesionalnoj karijeri nije boksovao dalje od šeste runde.

Hrgović je čekao, strpljivo... I dočekao.

U osmoj rundi Itauma više nije izgledao kao bokser sa početka meča. Umor je počeo da uzima danak, a Hrgović je, uprkos svim udarcima koje je pretrpeo, i dalje stajao ispred njega.

A onda je stigla deveta runda.

Hrgović je krenuo napred i pronašao poslednje rezerve snage. Serijom snažnih udaraca pritisnuo je Itaumu, koji je počeo da posustaje i povlači se ka konopcima.

Ubrzo je postalo jasno da Britanac više ne može da odgovori istim intenzitetom.

Njegov ugao je reagovao - peškir je poleteo u ring!

Sudija Hauard Foster prekinuo je borbu, a Hrgović je mogao da podigne ruke i proslavi najveću pobedu u karijeri. Prekid je zvanično stigao na 2:27 devete runde.

Filip Hrgović je postao prvi hrvatski svetski šampion u teškoj kategoriji!

Od nokdauna do svetskog trona

Ono što ovaj trijumf čini još neverovatnijim jeste činjenica da je Hrgović praktično bio u podređenom položaju tokom prvih osam rundi. Ipak, iskustvo, izdržljivost i neverovatna sposobnost da izdrži pritisak omogućili su mu da sačeka trenutak koji je odlučio sve.

Za Itaumu je ovo bio prvi poraz u profesionalnoj karijeri. U meč je ušao sa skorom 14-0 i čak 12 pobeda nokautom, a pobeda bi mu donela priliku da postane drugi najmlađi svetski šampion teške kategorije u istoriji, odmah iza Majka Tajsona.

Umesto toga, doživeo je bolan kraj savršenog profesionalnog niza.

Hrgović je, sa druge strane, popravio svoj skor na 21 pobedu i jedan poraz, uz 16 pobeda nokautom, i konačno dočekao ono za šta je godinama radio - svetski pojas.

"Znao sam da će se izduvati"

Posle borbe Hrgović nije krio koliko je svestan da je bio u velikom zaostatku.

Novi šampion je priznao da je gubio runde, ali je verovao da će Itaumin silovit ritam na kraju doći na naplatu. Posebno je istakao iskustvo mladog Britanca kao nešto što mu još nedostaje.

Hrgović je posle meča poručio i da Itaumu vidi kao budućnost teške kategorije, dok sebe smatra čovekom koji je sada na vrhu.