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Filip Hrgović je novi šampion sveta.

Hrvatski bokser napravio je neverovatan preokret u londonskoj "O2 Areni", a sada možete da pogledate trenutak koji je odlučio borbu za IBF pojas.

Hrgović je tokom meča bio u velikim problemima, pretrpeo je i nokdaun, ali nije odustajao. Kako su runde prolazile, "El Animal" je počeo da preuzima kontrolu i sve snažnije pritiska Mosesa Itaumu.

A onda – DEVETA RUNDA I KRAJ!

Hrgović je krenuo silovito, pogodio Britanca i naterao njegov ugao da reaguje. Peškir je poleteo u ring, a sudija je prekinuo borbu!

Pogledajte kako je izgledao trenutak koji je Hrgoviću doneo najveći uspeh karijere i šampionski pojas!

IBF šampion teške kategorije - Filip Hrgović Foto: Steven Paston, PA Images / Alamy / Profimedia

Od nokdauna do svetskog trona – kakav preokret hrvatskog boksera u Londonu!

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Veljko nokutirao Brita u prvoj rundi Izvor: Kurir