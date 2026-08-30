Od nokdauna do šampionskog pojasa! Pogledajte kako je Hrgović završio borbu protiv Mosesa Itaume u Londonu.
LUD PREOKRET
PEŠKIR JE POLETEO, A LONDON ZANEMEO! Pogledajte kako je Filip srušio Britanca i postao ŠAMPION SVETA! (VIDEO)
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Hrvatski bokser napravio je neverovatan preokret u londonskoj "O2 Areni", a sada možete da pogledate trenutak koji je odlučio borbu za IBF pojas.
Hrgović je tokom meča bio u velikim problemima, pretrpeo je i nokdaun, ali nije odustajao. Kako su runde prolazile, "El Animal" je počeo da preuzima kontrolu i sve snažnije pritiska Mosesa Itaumu.
A onda – DEVETA RUNDA I KRAJ!
Hrgović je krenuo silovito, pogodio Britanca i naterao njegov ugao da reaguje. Peškir je poleteo u ring, a sudija je prekinuo borbu!
Pogledajte kako je izgledao trenutak koji je Hrgoviću doneo najveći uspeh karijere i šampionski pojas!
IBF šampion teške kategorije - Filip Hrgović Foto: Steven Paston, PA Images / Alamy / Profimedia
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Od nokdauna do svetskog trona – kakav preokret hrvatskog boksera u Londonu!
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