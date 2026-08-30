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Filip Hrgović stigao je do titule IBF svetskog šampiona u teškoj kategoriji nakon velikog preokreta u londonskoj O2 Areni, ali su borbu sa Mozesom Itaumom obeležile i zabrinjavajuće scene po završetku meča.

Britanski bokserski talent nije mogao samostalno da izađe iz ringa, već je iznet na nosilima i prevezen u bolnicu. Zvaničnih detalja o njegovom zdravstvenom stanju i prirodi potencijalne povrede za sada nema, te se čeka zvanična procena lekara.

Sam meč dugo je išao u korist Itaume. Britanac je dominirao većim delom borbe, a već u drugoj rundi poslao je Hrgovića u nokdaun i potom uspešno kontrolisao dešavanja u ringu. Međutim, sama završnica donela je potpunu promenu snaga.

IBF šampion teške kategorije - Filip Hrgović Foto: Steven Paston, PA Images / Alamy / Profimedia

Prelomni trenutak dogodio se u osmoj rundi, kada je Itauma u pokušaju da definitivno prelomi meč uložio i potrošio ogromnu energiju. Već u devetoj rundi viđen je drastičan pad u njegovoj borbi - noge su počele da mu klecaju, a u nekoliko navrata morao je da se pridržava za konopce kako bi ostao na nogama.

Hrgović je iskoristio taj trenutak, preuzeo potpunu inicijativu i serijom jakih udaraca pritisnuo rivala. Reagovao je Itaumin trener, koji je 33 sekunde pre kraja devete runde ubacio peškir u ring, čime je hrvatski teškaš došao do pobede tehničkim nokautom.

Pojedini britanski mediji, poput portala "The Sun" i "London Standard", preneli su da Itauma nije bio u stanju da hoda te da je sa stadiona odmah upućen na bolničke preglede. Uznemirujući snimak šokirao je planetu, a pogledajte i vi kako je Itauma iznet posle nokauta.

Za mladog Britanca, koji je u ovaj duel ušao kao izraziti favorit i jedan od najperspektivnijih boraca današnjice, ovo je bio prvi profesionalni poraz nakon serije od 14 uzastopnih pobeda. Sa druge strane, Hrgović je spektakularnim finišem stigao do IBF pojasa.

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