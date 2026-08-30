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Filip Hrgović ispisao je istoriju u londonskoj "O2 areni", ali njegov spektakularni meč nije obeležila samo velika pobeda nad Moseseom Itaumom.

Hrvatski bokser je u ring ušao uz pesmu "Geni kameni" Marka Perkovića Tompsona, dok je publika pratila njegov dolazak u meč za IBF titulu svetskog prvaka.

A onda je usledio bokserski spektakl.

Hrgović je izdržao silovite napade 21-godišnjeg Britanca, preokrenuo meč u devetoj rundi i stigao do najveće pobede u karijeri. Postao je prvi Hrvat koji je osvojio svetsku titulu u teškoj kategoriji.

1/8 Vidi galeriju IBF šampion teške kategorije - Filip Hrgović Foto: Steven Paston, PA Images / Alamy / Profimedia

Izlazak uz Tompsona odmah privukao pažnju

Hrgovićev izbor muzike nije prošao neprimećeno.

"Geni kameni" jedna je od najpoznatijih pesama Marka Perkovića Tompsona, čiji rad godinama izaziva snažne reakcije širom regiona.

Posebno je sporna njegova povezanost sa ustaškom simbolikom i nacionalističkim porukama koje se godinama vezuju za deo njegovog javnog delovanja. U Srbiji Tompsonovo ime zbog toga izaziva snažne reakcije, posebno zbog sadržaja pojedinih njegovih pesama, u kojima se mogu pronaći ratna i antisrpska retorika, kao i poruke koje se tumače kao glorifikacija nasilja prema Srbima.

Zbog takvog šireg konteksta, Hrgovićev izbor Tompsonove pesme za izlazak u ring dobio je dodatnu težinu, naročito u regionalnoj javnosti.

A hrvatski bokser je posle svega imao još jednu poruku.

"Hrvatska moć! Uvijek vas sj***mo!"

Hrgović se posle pobede pojavio pred novinarima vidno iscrpljen, sa masnicama iznad očiju, ali raspoložen i ponosan.

Tada je krenuo u priču o hrvatskim sportskim uspesima.

"Hrvatska moć! Uvijek vas sj***mo! U nogometu, boksu... Ja sam nanizao četvoricu Britanaca: Džojs, Adeleje, Alen pa Itauma. I iduću borbu želim Duboisa!", rekao je Hrgović.

Poruka je bila izrečena u šaljivom i euforičnom tonu nakon velike pobede, ali je zbog izbora muzike i samog ambijenta dodatno odjeknula.

"Mala smo zemlja, podcenjuju nas"

Hrgović je zatim pokušao da objasni šta, po njegovom mišljenju, stoji iza uspeha hrvatskih sportista.

"Mala smo zemlja, podcenjuju nas i gladni smo uspeha. Znamo se boriti, preživljavati, imamo veliku želju, dobru genetiku", rekao je.

Posebno je istakao broj vrhunskih sportista koje Hrvatska daje uprkos malom broju stanovnika.

"Hrvatska je posebna, ima nas nešto više od tri miliona, a pogledajte koliko vrhunskih sportista imamo, u nogometu, boksu, tenisu, košarci."

Od potpunog autsajdera do svetskog šampiona

Iza Hrgovića je bila izuzetno teška noć.

Itauma je tokom većeg dela meča imao inicijativu, bio brži i precizniji, a Hrgović je morao da izdrži ozbiljne udarce i veliki pritisak.

Ipak, iskustvo i fizička izdržljivost hrvatskog boksera došli su do izražaja u završnici.

U devetoj rundi Hrgović je pronašao pravi trenutak, pritisnuo mlađeg rivala i naterao njegov ugao da preda meč. Tako je stigao do IBF pojasa i najvećeg uspeha svoje karijere.

Posle svega, odmah je prozvao i Danijela Dubou.