UMRO LEGENDARNI BOKSER! Tuga u svetu sporta - doživeo je srčani udar i preminuo!
Australijska bokserska legenda Toni Mandin je preminuo, preneo je Dailymail.
Veruje se da je ovaj 75-godišnjak pretrpeo srčani udar u nedelju.
Mandin stariji ušao je u istoriju kao jedini australijski bokser koji se profesionalno borio u četiri kategorije, pri čemu je držao titulu šampiona Australije u srednjoj, poluteškoj, kruzer i teškoj kategoriji.
Takođe se 1974. godine borio za titulu svetskog šampiona srednje kategorije u verziji WBA.
Njegov impresivan učinak iz 96 borbi iznosi 80 pobeda, od kojih su 64 bile nokautom.
Kada je njegov sin Entoni 2000. godine ušao u ring nakon uspešne karijere u ragbi ligi, otac mu je bio glavni trener.
Pod njegovim vođstvom, Entoni je dva puta osvojio WBA titulu u super-srednjoj kategoriji (2003. i 2008. godine), IBO titulu u srednjoj kategoriji 2009. i WBA privremenu titulu u super-velter kategoriji 2011. godine.
Toni je rođen u gradiću Barjuldžil u severoistočnom Novom Južnom Velsu, na zemlji naroda Bandžalung.
Odlikovan je Medaljom Ordena Australije (OAM) 1986. godine za doprinos sportu i aboridžinskoj omladini.
Godine 2005. primljen je u australijsku boksersku Kuću slavnih.
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