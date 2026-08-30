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Australijska bokserska legenda Toni Mandin je preminuo, preneo je Dailymail.

Veruje se da je ovaj 75-godišnjak pretrpeo srčani udar u nedelju.

Mandin stariji ušao je u istoriju kao jedini australijski bokser koji se profesionalno borio u četiri kategorije, pri čemu je držao titulu šampiona Australije u srednjoj, poluteškoj, kruzer i teškoj kategoriji.

1/4 Vidi galeriju Toni Mandin Foto: Speed Media / Zuma Press / Profimedia, Speed Media/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, The Picture Art Collection / Alamy / Profimedia

Takođe se 1974. godine borio za titulu svetskog šampiona srednje kategorije u verziji WBA.

Njegov impresivan učinak iz 96 borbi iznosi 80 pobeda, od kojih su 64 bile nokautom.

Kada je njegov sin Entoni 2000. godine ušao u ring nakon uspešne karijere u ragbi ligi, otac mu je bio glavni trener.

Pod njegovim vođstvom, Entoni je dva puta osvojio WBA titulu u super-srednjoj kategoriji (2003. i 2008. godine), IBO titulu u srednjoj kategoriji 2009. i WBA privremenu titulu u super-velter kategoriji 2011. godine.

Toni je rođen u gradiću Barjuldžil u severoistočnom Novom Južnom Velsu, na zemlji naroda Bandžalung.

Odlikovan je Medaljom Ordena Australije (OAM) 1986. godine za doprinos sportu i aboridžinskoj omladini.

Godine 2005. primljen je u australijsku boksersku Kuću slavnih.

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