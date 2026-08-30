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Motociklista Dukatija Mark Markes pobedio je danas u trci Moto GP šampionata za Veliku nagradu Aragona, čime se devet trka pre kraja popeo na drugo mesto u generalnom plasmanu.

Mark Markes, koji brani titulu u Moto GP šampionatu, u Aragonu je zabeležio svoj 77. trijumf u najjačoj klasi, ujedno treći uzastopni na ovoj stazi, a slavio je i u subotnjem sprintu ispred mlađeg brata Aleksa.

1/9 Vidi galeriju Mark Markes Foto: Screenshot, Jure Makovec / AFP / Profimedia, Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia

Drugo mesto u glavnoj trci zauzeo je vozač KTM-a Pedro Akosta, treći je kroz cilj prošao vozač Aprilije Italijan Marko Beceki, dok je Aleks Markes iz Gresini rejsinga trku završio na četvrtom mestu.

U generalnom plasmanu i dalje vodi vozač Aprlije Horhe Martin, koji je današnju trku završio na petoj poziciji. Martin u poretku ima 256 bodova, drugi je Mark Markes sa 19 bodova zaostatka, dok treće mesto zauzima Beceki sa 232 boda.

Moto GP šampionat se nastavlja 13. septembra trkom za Veliku nagradu San Marina i Riminija na stazi Mizano.