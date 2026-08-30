Na Mediteranskim igrama u Tarantu srpski strelci su osvojili dve zlatne i po jednu srebrnu i bronzanu medalju
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SRBIJA OSVOJILA NOVO ZLATO: Stevanović i Rakonjac prvi na Mediteranskim igrama u mešovitim parovima vazdušnom puškom
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Srpski reprezentativci u streljaštvu Anđelija Stevanović i Aleksa Rakonjac osvojili su danas zlatnu medalju u takmičenju mešovitih parova vazdušnom puškom na Mediteranskim igrama u Tarantu.
Streljaštvo - Mediteranske igre 2026 Foto: SSS
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Stevanović i Rakonjac su do zlata došli pogodivši 505,8 krugova, srebro je pripalo ekipi Italije sa 500,9 krugova, a bronzu je osvojio sastav Turske (437,2 kruga), preneo je Streljački savez Srbije.
Četvrto mesto zauzeo je drugi tim Srbije u sastavu Aleksandra Stojadinović i Lazar Kovačević sa pogođenih 371,7 krugova.
Na Mediteranskim igrama u Tarantu srpski strelci su osvojili dve zlatne i po jednu srebrnu i bronzanu medalju, a takmičenje u streljaštvu završava se sutra nastupom mešovitih parova u gađanju pištoljem.
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