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Srpski reprezentativci u streljaštvu Anđelija Stevanović i Aleksa Rakonjac osvojili su danas zlatnu medalju u takmičenju mešovitih parova vazdušnom puškom na Mediteranskim igrama u Tarantu.

1/9 Vidi galeriju Streljaštvo - Mediteranske igre 2026 Foto: SSS

Stevanović i Rakonjac su do zlata došli pogodivši 505,8 krugova, srebro je pripalo ekipi Italije sa 500,9 krugova, a bronzu je osvojio sastav Turske (437,2 kruga), preneo je Streljački savez Srbije.

Četvrto mesto zauzeo je drugi tim Srbije u sastavu Aleksandra Stojadinović i Lazar Kovačević sa pogođenih 371,7 krugova.

Na Mediteranskim igrama u Tarantu srpski strelci su osvojili dve zlatne i po jednu srebrnu i bronzanu medalju, a takmičenje u streljaštvu završava se sutra nastupom mešovitih parova u gađanju pištoljem.