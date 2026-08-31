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Hrvatski teškaš Filip Hrgović (34) domogao se titule svetskog prvaka! On je u spektakularnom meču punom preokreta nokautirao do tada neporaženog Britanca Mozesa Itaumu u devetoj rundi.

Iako je preživio dramatične trenutke u ringu, Hrgović je smogao snage za preokret, a najveću snagu crpeo je iz porodice i nedavno rođene ćerkice.

Ipak, sveže pečeni šampion doneo je odluku da preskoči pompezna slavlja i organizovani doček po povratku u domovinu.

"Ovo je neverovatno, još mi zvoni glava od udaraca, nisam svestan ničega. Presrećan sam i ne mog da verujem da sam ostvario svoj san nakon 20 godina. Ovo mi bio zadnji voz za titulu jer svi znamo kako bokserska politika funkcioniše, znao sam da je sad ili nikad! Ovo je slika moja karijere, maltretirali su me, ali sam izdržao i na kraju uspeo", rekao je Hrgović u izjavi za "Večernji list".

1/8 Vidi galeriju IBF šampion teške kategorije - Filip Hrgović Foto: Steven Paston, PA Images / Alamy / Profimedia

"Moj tata je bio najveća podrška, verujem da je ponosan jer bez njega ne bi bilo ništa moguće. Hteo sam da prestanem posle Duboisa, ali nastavio sam zbog ćerkice jer se taman rodila i hteo sam da bude ponosna na mene", rekao je hrvatski teniser i poentirao:

"Nemam nikakve želje za slavlje, ne zanima me slavlje, slavlje je osećaj koji imam, postao sam svetski prvak. Nemojte mi organizovati nikakvo slavlje jer neću doći, želim da bidem sa svojom ženom i bebom, niko ne zna gde idem, biće druge prilik", rekao je Hrgović.

Od potpunog autsajdera do svetskog šampiona

Iza Hrgovića je bila izuzetno teška noć.

Itauma je tokom većeg dela meča imao inicijativu, bio brži i precizniji, a Hrgović je morao da izdrži ozbiljne udarce i veliki pritisak.

Ipak, iskustvo i fizička izdržljivost hrvatskog boksera došli su do izražaja u završnici.

U devetoj rundi Hrgović je pronašao pravi trenutak, pritisnuo mlađeg rivala i naterao njegov ugao da preda meč. Tako je stigao do IBF pojasa i najvećeg uspeha svoje karijere.

Posle svega, odmah je prozvao i Danijela Dubou.