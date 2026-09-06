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Za ljubitelje kvizova biografija američkog plivača Entonija Ervina pravo je blago.

Čudesni Amerikanac je napravio jedan od najvećih povrataka u istoriji plivanja. Sa 35 godina je postao najstariji olimpijski šampion u plivanju, a dva zlata u istoj discipliniji je osvojio u razmaku od čak 16 godina.

1/4 Vidi galeriju Entoni Ervin, plivač Foto: Christophe SIMON / AFP / Profimedia, Jonathan Rebboah / imago sportfotodienst / Profimedia, Justin Casterline / Getty images / Profimedia

U međuvremenu je pokušao da se ubije, radio je u salonu za tetovaže, svirao u rok bendu, a svoju prvu medalju prodao za 17.000 dolara i donirao ih ljudima pogođenim cunamijem.

Vunderkind plivač rođen u Holivudu

Entoni Ervin je rođen u predgrađu Los Anđelesa, u blizini Holivuda 1981. godine.

Njegovo poreklo praktično je sinonim za raznolikost Sjedinjenih Američkih Država. Sa majčine strane je aškenaskog jevrejskog porekla, a sa očeve afroameričkog i indijansko-američkog porekla.

Dok je odrastao u Santa Klariti, plivao je za lokalni klub, takođe i za srednju školu. Upisao je čuveni Univerzitet Berkli, koji je izrodio gomilu vrsnih plivača.

Predstavljao je veliku nadu Amerike, pa je sa samo 19 godina osvojio zlatnu medalju na 50 metara slobodno na Olimpijskim igrama u Sidneju 2000. godine. Bio je srebrni sa štafetom SAD na 4x100 metara slobodno.

Pravi šok je usledio tri godine kasnije, kada je u 22. godini saopštio da prestaje da se bavi takmičarskim plivanjem.

Čak je i svoju zlatnu medalju prodao na aukciji za 17.000 dolara kako bi pomogao preživelima cunamija 2004. godine.

Život na ivici ambisa

Ervin je od vunderkinda plivanja postao problematičan lik sa brojnim porocima.

To ga je dovelo u teško stanje depresije, pa je pokušao i da se ubije. Jedno veče je progutao punu šaku tableta za smirenje. Zvuči nelogično, ali delom je preživeo zbog toga što mu je organizam navikao na tablete. Oda malena se borio sa Turetovim sindromom. U prevodu, imao je tikove na licu.

"Osećao sam se udaljenim od ostalih, zbog fizičkih tikova i dezorijentacije", napisao je Ervin u svojoj autobiografiji.

Posle tableta, Entoni je počeo da koristi i narkotike. U nekoliko navrata je zamalo poginuo vozeći se na motoru pod dejstvom kokaina i LSD-a.

Jedno vreme je radio u salonu za tetovaže, a i sam je istetovirao pola svog tela. Kada je dobio otkaz, posvetio se rok muzici, pa se pridružio bendu "Weapons of Mass Destruction". Prodavao je muzičku opremu, drogirao se bez prestanka i nastupao po raznim rupama.

"Skrivao sam činjenicu da sam bio olimpijski pobednik. Više nisam bio Enthoni Ervin, plivač, već Toni, neki tip iz nekog

benda".

Jedno vreme je bio beskućnik, a povremeno je spavao kod prijatelja koji su ga primali na kraći period.

Povratak plivanju i nova olimpijska medalja

Od vrha do dna, pa nazad na vrh. Tako nekako je tekao Ervinov život.

Nikada nije precizirao koji tačno trenutak ga je "ošamario", ali je konačno došao sebi 2008. godine. Upisao je Berkli kako bi završio postdiplomske studije, a ubrzo nakon toga se vratio plivanju.

Već naredne godine je učestvovao na Olimpijskim igrama u Londonu, gde je završio na senzacionalnom petom mestu na 50 metara slobodno. Ono što je zapravo bilo sjajno jeste da je 12 godina posle zlatne medalje postavio lično najbolje vreme. To je trenerima bilo neverovatno, pa su odlučili da ga spremaju za zlato u Riju.

U čuvenoj trci na 50 metara slobodno 2016. godine je postao najstariji osvajač olimpijskog zlata u plivanju u pojedinačnim disciplinama.

Svoj život je pretočio u knjigu "Chasing water", koja je i danas veoma popularna.

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