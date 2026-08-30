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Nema kraja pehovima za Srbiju ovog leta!

Posle brojnih problema sa povredama, ženska odbojkaška reprezentacija Srbije je ostala bez još jedne važne igračice pred osminu finala Evropskog prvenstva, pošto je Minja Osmajić na treningu pred utakmicu sa Hrvatskom 19.00 (doživela povredu zbog koje će morati da pauzira između četiri i šest nedelja.

1/4 Vidi galeriju Odbojkašice Srbije Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Osmajić je povredu doživela prilikom doskoka, kada se nezgodno oslonila na desnu ruku, a lekarski pregledi pokazali su da je došlo do preloma treće metakarpalne kosti. Reprezentativka je odmah zbrinuta u regionalnoj zdravstvenoj ustanovi, gde joj je postavljena mobilizacija, ali je jasno da za nju Evropsko prvenstvo završeno.

Vest je posebno težak udarac za Srbiju jer je pozicija srednjeg blokera već ozbiljno pogođena izostancima. Maja Aleksić je zbog zdravstvenih problema morala da propusti Evropsko prvenstvo, dok je Maša Kirov tokom Lige nacija doživela tešku povredu i pokidala prednji ukršteni ligament, a sada se na listi povređenih našla i Osmajić.

„Tokom treninga pred utakmicu sa Hrvatskom, prilikom doskoka Minja se nezgodno oslonila na desnu ruku i zadobila prelom treće metakarpalne kosti. Zbrinuta je u regionalnoj ustanovi, postavljena je mobilizacija i uslediće pauza četiri do šest nedelja“, rekao je doktor reprezentacije Dejan Aleksandrić za "Meridian sport".

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