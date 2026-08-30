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Vozač Movistara španski biciklista Enrik Mas pobedio je danas u devetoj etapi na Vuelti i uvećao prednost u generalnom plasmanu.

Mas je u etapi od Viljajose do vrha uspona na Alto de Ajtanu dužine 187,4 kilometara pobedio rezultatom pet sati, 10 minuta i 40 sekundi.

1/4 Vidi galeriju Foto galerija biciklističke trke Foto: Međunarodna biciklistička trka Beograd–Banjaluka

On je u sprintu pobedio Britanca iz Ineosa Oskara Onlija, koji je zabeležio isti rezultat.

To je druga etapna pobeda Masa na jednoj od najvećih trka, nakon što je pre osam godina takođe na Vuelti bio najbrži u etapi.

Treći je bio slovenački biciklista Primož Roglič iz Red Bul Bore sa 12 sekundi zaostatka. ; Austrijanac iz Dekatlona Feliks Gal zauzeo je četvrto mesto, a peti je bio vozač Astane Španac Kristijan Rodriges.

Mas je prvi u generalnom plasmanu sa 28:34,03 sati. On je preuzeo prvo mesto od Slovenca Tadeja Pogačara, koji je u subotu morao da se povuče iz trke nakon što je u padu slomio ključnu kost i vratni pršljen.

Drugi u plasmanu je Roglič sa minut i 18 sekundi zaostatka, a treći je Gal sa 1:39 minuta.

U ponedeljak je dan pauze, a trka se nastavlja u utorak 10. etapom dužine 184,7 kilometra od Alkarasa do Elče de la Sijere.