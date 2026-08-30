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Felisijano Lopes je pre tri godine, u svojoj 43. godini, završio karijeru profesionalnog teniskog igrača. Levoruki Španac će ostati upamćen po snažnom servisu, osvajanju Rolan Garosa u dublu, plasmanom na 12. mesto ATP liste u singlu, ali i kao jedan od najpoželjnijih sportista.

Zbog fizičkog izgleda je paralelno sa tenisom imao i kratku karijeru u manekenstvu, a baš iz ove branše je odabrao bivšu i sadašnju suprugu.

Prva od njih, Alba Kariljo, nije dobro podnela njihov raskid.

Špankinja (40) koja je posle modelinga postala voditeljka, je oduvek bila slaba na sportiste. Iz veze sa motociklistom Fonsijem Nijetom je 2011. dobila sina, a medijski prenosi njihovog razlaza 2012. i borbe oko sina su ih oboje dobro potresli.

Felisijano i Alba su zatim bili u vezi od 2013. pa su se venčali jula 2015, a već juna sledeće godine razišli, dok je razvod formalizovan marta 2017. godine.

1/5 Vidi galeriju Alba Kariljo Foto: Printskrin/Instagram, Instagram/albacarrillooficial, Printscreen Instagram

- Dehumanizujući način na koji se sve dogodilo bio je srceparajući. Na kraju sam utonula u depresiju, nesposobna da spavam i danonoćno razmišljajući o mogućim razlozima tog emocionalnog odliva - kaže ona.

Albina situacija je bila toliko ozbiljna da je čak primljena na psihijatrijsku kliniku:

- Noću bih se budila sa grčevima i noćnim morama, znojila bih se i osećala nesvesticu. Bila sam iscrpljena od plača. Po protokolu su mi oduzeli slušalice, kablove i druge predmete koji bi olakšali samopovređivanje. Nisam želela da umrem, iako sam uspela da to verbalizujem. Ono što sam želela je da zaustavim um i odmorim se. Moj muž nije odgovarao na pozive. Ništa nije saznao, lutao je okolo. Trećeg dana sam tražila dobrovoljni otpust iz straha da je vest procurila u štampu - ispričala je voditeljka svoju srceparajuću priču.

Kariljo je kasnije bila u vezi i sa poznatim fudbalskim golmanom ženskarošom, Tiboom Kurtoom.

Alba je u međuvremenu uspela da osnaži svoj karakter i za španske medije je otvoreno govorila o svom seksualnom životu, problemima dokazivanja svoje vrednosti zato što je lepa, te o drugim stvarima.

Trenutno je slobodna i namerava da upozna nekog, ali ne iz obaveze.

- Bitno je da se sviđaš sebi pa ne moraš biti s nekim. Dakle prazninu koju osećate pokrivate samim sobom. Opasna stvar je što onda neko mora da dođe da vam pruži mnogo kako biste prestali da želite da budete sami i dozvolili sebi da budete u vezi - dodaje ona.

Priznaje da njeni prijatelji koriste Tinder, ali ona je "uplašena".

- Nisam mogla, ali ponekad sam htela. Zavidim prijateljicama, ali se plašim osuđivanja i objavljivanja svoje slike tu... Pa, to se može desiti u svakom slučaju. Ne želim da počnem da primam fotke penisa. Morate nastaviti sa tradicionalnim, otići na kafu i videti kako će se stvari razviti.

S druge strane, veruje da bi neverstvo mogao da oprosti „ako iza toga stoji nešto veoma čvrsto“.

- Problem je u tome što obično nema čvrstih stvari, barem kod muškaraca koje sam znala - žali se Alba.

Istovremeno, ona priznaje „bolest“ koja joj se pogoršava „sa godinama“ - da se prelako predaje muškarcima, naročito kad popije malo vina.

- I dalje mi se dešava, ali i sa drugim stvarima. Uz parfem, uz zanimljiv razgovor... Imam problem da brzo otvorim noge. Ova bolest se pogoršava sa godinama! Dešava mi se i sa tipom koji ne želi da podeli račun na dvoje. Zamislite koliko daleko idem.

Prema rečima Albe Kariljo, tokom svog života imala je mnogo problema da dokaže svoju vrednost zbog jednostavne činjenice da je lepa:

- Imam zanimljiv razgovor i stvari koje treba reći, moram još petnaest puta da dokažem da nisam glupa, da nisam spora. Ima mnogo prljavštine iza toga. Započela sam master studije. Već sam umorna od toga da moram da se dokazujem, da moram da pričam o svom životu... Od sada želim da radim svojim mozgom - kaže ona o hipotetičkom povratku na televizore.

Kurir sport / Espreso