Najefikasnija u selekciji Srbije bila je Nataša Čikuc Dins sa 20 poena
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DRAMA PRIPALA SRPKINJAMA: Odbojkašice Srbije osvojile bronzu na Mediteranskim igrama
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Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila je danas bronzanu medalju na Mediteranskim igrama u Tarantu, pošto je pobedila Grčku sa 3:2, po setovima 22:25, 25:16, 25:20, 18:25, 15:7.
Srbija - Hrvatska, odbojkašice 30.8.2026 Foto: CEV, Printskrin
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Najefikasnija u selekciji Srbije bila je Nataša Čikuc Dins sa 20 poena, Mina Mijatović je upisala poen manje, a Tamara Miljević je zabeležila 14 poena.
U selekciji Grčke bolja od ostalih je bila Feroniki Zioga sa 22 poena.
U finalu Mediteranskih igara se sastaju selekcije Italije i Turske.
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