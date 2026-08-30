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Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila je danas bronzanu medalju na Mediteranskim igrama u Tarantu, pošto je pobedila Grčku sa 3:2, po setovima 22:25, 25:16, 25:20, 18:25, 15:7.

Srbija - Hrvatska, odbojkašice 30.8.2026 Foto: CEV, Printskrin

Najefikasnija u selekciji Srbije bila je Nataša Čikuc Dins sa 20 poena, Mina Mijatović je upisala poen manje, a Tamara Miljević je zabeležila 14 poena.

U selekciji Grčke bolja od ostalih je bila Feroniki Zioga sa 22 poena.

U finalu Mediteranskih igara se sastaju selekcije Italije i Turske.

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Odbojkašice Srbije Izvor: MONDO