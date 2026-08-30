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Sa 18 poena, koliko je imala i Aleksandra Uzelac, Tijana Bošković je bila najefikasnija u timu Srbije u pobedi nad Hrvatskom.

Srbija je savladala Hrvatsku u osmini finala na Evropskom prvenstvu sa 3:1, pa će u narednoj rundi igrati protiv Grčke.

1/9 Vidi galeriju Srbija - Hrvatska, odbojkašice 30.8.2026 Foto: CEV, Printskrin

Po završetku meča Bošković je čestitala Hrvatskoj na dobroj igri.

"Rekla bih veliko bravo za hrvatski tim. Nijedan poen nismo mogli da osvojimo tako lako. To smo i očekivali. Veoma sam ponosna na svoj tim i na plasman u četvrtfinalu. Znam da možemo da igramo mnogo bolje, a nadam se da ćemo protiv Grčke igrati na mnogo većem nivou".

Bošković je zatim sve iznenadila rečima o odbojkašici Hrvatske Samanti Fabris.

"Iskoristila bih ovu šansu da čestitam Samanti Fabris, čula sam da igra poslednju utakmicu za svoju reprezentaciju. Svaka čast za nju, njeno peto prvenstvo".

U tom trenutku je Samanta dotrčala i zagrlila Tijanu, sa suzama u očima, a Tijana je odreagovala spontano:

"Jao, dođi 'vamo, bre".

Tijana se potom zahvalila i navijačima Srbije, kojih je bilo u velikom broju u Brnu.