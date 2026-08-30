"JAO, DOĐI 'VAMO, BRE"! ZAGRLJAJ SRPKINJE I HRVATICE RAZNEŽIO SVE: Tijana Bošković pomenula Samantu, a onda je usledila neverovatna scena
Sa 18 poena, koliko je imala i Aleksandra Uzelac, Tijana Bošković je bila najefikasnija u timu Srbije u pobedi nad Hrvatskom.
Srbija je savladala Hrvatsku u osmini finala na Evropskom prvenstvu sa 3:1, pa će u narednoj rundi igrati protiv Grčke.
Po završetku meča Bošković je čestitala Hrvatskoj na dobroj igri.
"Rekla bih veliko bravo za hrvatski tim. Nijedan poen nismo mogli da osvojimo tako lako. To smo i očekivali. Veoma sam ponosna na svoj tim i na plasman u četvrtfinalu. Znam da možemo da igramo mnogo bolje, a nadam se da ćemo protiv Grčke igrati na mnogo većem nivou".
Bošković je zatim sve iznenadila rečima o odbojkašici Hrvatske Samanti Fabris.
"Iskoristila bih ovu šansu da čestitam Samanti Fabris, čula sam da igra poslednju utakmicu za svoju reprezentaciju. Svaka čast za nju, njeno peto prvenstvo".
U tom trenutku je Samanta dotrčala i zagrlila Tijanu, sa suzama u očima, a Tijana je odreagovala spontano:
"Jao, dođi 'vamo, bre".
Tijana se potom zahvalila i navijačima Srbije, kojih je bilo u velikom broju u Brnu.