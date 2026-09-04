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Malo je ljudi na ovoj planeti za koje se može reći "brži je od Mihaela Šumahera".

Upravo taj zaključak stigao je na adresu momka koji se zove Hajnc-Harald Frencen.

1/4 Vidi galeriju Hajnc-Harald Frencen Foto: Fotostand / FWMEDIA / imago sportfotodienst / Profimedia, Matthew Fearn, PA Images / Alamy / Profimedia, Hauter Katrin/action press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Od malena za volanom

Frencen je u Formuli 1 vozio od 1994. do 2003. godine, imao je 156 trka, tri pobede, 18 podijuma, a u sezoni 1997. bio je drugi iza Žaka Vilneva.

Hajnc-Harald je rođen u Menhengladbahu 1967. godine.

Već sa 12 godina je vozio karting na ozbiljnom nivou, osvojivši nekoliko titula.

Sa 18 godina je prešao u juniorsku formulu, da bi 1989. godine osvojio drugo mesto u nemačkom prvenstvu Formule 3. Iza njega na trećoj poziciji je bio niko drugi do Mihael Šumaher.

Ulazak u Formulu 1

Nakon tri sezone trka u Japanu, konačno je 1994. godine prešao u F1. Potpisao je za Zauber, a debitovao na VN Brazila. Ostao je u istoj ekipi i naredne sezone, kada je prvi put stao na podijum, i to na VN Italije.

Frencen se 1996. godine pridružio Vilijamsu, gde je zamenio aktuelnog svetskog šampiona Dejmona Hila, a drugi vozač bio Žak Vilnev. Tada je ostvario prvu pobedu u karijeri, i to na VN San Marina. Te godine je završio kao drugi iza Vilneva, a posle diskvalifikacije Šumahera.

Fencen je 1998. godine otišao u Džordan, dok je u suprotnom smeru otišao Ralf Šumaher. Naredne godine je ostvario dve pobede, a sezonu u F1 je završio kao treći, iza Mike Hakinena i Edija Irvina. Zanimljivo je da VN Francuske osvojio sa slomljenom nogom! Toga, međutim, nije bio svestan. Prilikom udesa u Montrealu teško mu je stradalo koleno, a niko u prvi mah nije otkrio da mu je jedna kost pukla po sredini. Čašica kolena je pritiskala slomljenu kost, ali ga to nije sprečilo da vozi i osvoji trku. Tek posle trke je otišao na detaljan pregled gde su lekari bili šokirani onim što su videli.

Bio je to njegov vrhunac. Usledila je loša forma 2000. godine, da bi se nastavila i 2001. godine, pa ga je Džordan izbacio iz tima i doveo Žaka Alezija.

Frencen je poslednje dve sezone proveo sa Arousom i Zauberom, a penzionisao se na kraju 2003. godine.

Potiče iz porodice nemačkih "Topalovića"

Zanimljivo je da Hajnc-Harald potiče iz porodice pogrebnika. Otac Hajnrih-Harald je bio nemački preduzetnik, odnosno vlasnik pogrebnog preduzeća. Frencen je po majci Angeli Ljadosi imao špansko poreklo.

Ima dve sestre, Silviju i Sonju, kao i dve polusestre, Samantu i Nikol-Nadin.

Otac mu je bio glavni sponzor tokom njegove karijere u kartingu.

Kada je po završetku karijere u Formuli 1 prešao da se trka u nemačkom DTM šampionatu, doživeo je težu povredu kolena koja ga je naterala da se ranije povuče iz sporta.

Kasnije je priznao da strast prema vožnji upražnjava na neobičan način.

"Vozio sam mrtvačka kola pre nego što sam ušao u šampionat F1. Pomagao sam ocu. Sada povremeno pomažem sestri koja je preuzela porodični biznis", rekao je Frencen jednom prilikom.

Brži od Šumahera i na ljubavnom planu

Mihael Šumaher, jedan od najboljih vozača F1 ikada, od pada tokom skijanja 2013. godine, nije se pojavio u javnosti. Brigu o njemu vodi supruga Korina.

Međutim, manje je poznato da se Frencen zabavljao sa Korinom početkom 90-tih godina prošlog veka.

Korina, devojačko Betč, vrlo brzo je prebolela raskid i već 1995. godine se udala za Mihaela Šumahera.

Frencen se 1999. godine oženio Tanjom Nige i sa njom ima troje dece.