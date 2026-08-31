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Govorili su mu da neće uspeti, a završio je kao jedini nepobeđeni šampion teške kategorije!

Roki Marćano imao je život kao iz filma - teško detinjstvo, siromaštvo, vojsku, poroke, neverovatan preobražaj i karijeru bez ijednog poraza. A onda je, kada je već odavno napustio ring, tragedija prekinula njegov život na najbrutalniji način.

1/8 Vidi galeriju Roki Marćano Foto: Profimedia

Roki Marćano rođen je 1. septembra 1923. godine u Broktonu, u Masačusetsu, u porodici italijanskih doseljenika. Njegov otac Pjerino bio je radnik u fabrici cipela, a porodica je živela skromno.

Još kao beba Roki je vodio prvu veliku bitku. Kada je imao svega godinu i po dana, teško je oboleo od upale pluća. Njegovi najbliži strahovali su da neće preživeti, a kasnije su postojale i bojazni da će bolest ostaviti posledice na njegov razvoj.

Nisu ni slutili koliko će taj dečak jednog dana biti snažan.

Od lopate i kamiona do boksa

Roki nije odrastao u luksuzu. Naprotiv.

Napustio je školu tokom desetog razreda i počeo da radi sve što je mogao da bi zaradio. Kopao je kanale, radio kao stolar, a nakon što je položio vozački ispit postao je kamiondžija.

U slobodno vreme pravio je sopstvene tegove i improvizovanu vreću za udaranje. Nije imao luksuz vrhunskih teretana i stručnih timova, trenirao je sa onim što mu je bilo dostupno.

A onda je stigla vojska.

Godine 1943. pozvan je u američku vojsku, a tokom služenja počeo je ozbiljnije da se bavi boksom. Nastupao je na vojnim turnirima i upravo tada shvatio da bi rukavice mogle da mu promene život.

Posle rata vratio se u Ameriku i krenuo putem profesionalnog boksa, ali početak nije bio savršen.

Pušio dve pakle i pio kao smuk

Roki je u mladosti imao ozbiljne poroke.

Pušio čak dve paklice cigareta dnevno i da je pio velike količine alkohola. Jedan njegov rani meč ostao je upamćen i po tome što je u naletu besa udario protivnika nogom u prepone, zbog čega je diskvalifikovan.

Delovalo je kao da bi mogao da upropasti ono što je tek počeo da gradi.

A onda je presekao.

Godine 1947. prestao je da pije i puši i potpuno se posvetio treningu i od tog trenutka počinje njegov neverovatan uspon.

Protivnici su padali jedan za drugim, a Roki je počeo da gradi reputaciju čoveka koji jednostavno ne zna za predaju.

Kada je 1948. počeo profesionalnu karijeru, dobio je prvih 16 mečeva, a svih 16 pobeda ostvario je nokautom. Devet tih protivnika nije dočekalo kraj prve runde.

A onda je došao Džo Volkot

Roki je nezaustavljivo stigao do borbe za svetsku titulu. Protivnik je bio legendarni Džersi Džo Volkot, tadašnji prvak teške kategorije.

Borba 23. septembra 1952. godine u Filadelfiji postala je jedna od najpoznatijih u istoriji boksa.

Roki je već u prvoj rundi završio na podu.

Bio je nokautiran?

Ne, ustao je i nastavio.

Volkot je dugo imao prednost i činilo se da je Marćano na putu ka prvom porazu. Ali onda je stigla 13. runda.

Roki je pogodio Volkotovu bradu razornom desnicom i završio borbu nokautom.

Od čoveka koji je bio na podu do novog svetskog šampiona. Taj udarac kasnije je dobio nadimak „Suzi Kju“.

Niko nije mogao da ga zaustavi

Marćano je potom šest puta branio titulu i svaki put ostao neporažen.

Ponovo je nokautirao Volkota već u prvoj rundi, zatim je savladao Rolanda La Starzu, dva puta se borio sa Ezardom Čarlsom, pobedio Dona Kokela, a poslednju odbranu imao je protiv legendarnog Arčija Mura.

I protiv Mura je završio na podu u drugoj rundi, ali ni tada se nije predao. Marćano se podigao, uzvratio i u devetoj rundi nokautirao velikog šampiona.

Bio je to njegov poslednji profesionalni meč.

49-0! Skor koji i danas zvuči nestvarno

Roki Marćano se povukao 27. aprila 1956. godine.

Iza sebe je ostavio bilans koji je u istoriji teške kategorije ostao jedinstven:

49 borbi – 49 pobeda – 43 nokauta – nijedan poraz.

Bio je i ostao jedini svetski šampion teške kategorije koji je karijeru završio bez poraza.

Za čoveka koji je napustio školu, radio fizičke poslove i kao mladić se borio sa sopstvenim porocima, to je bio neverovatan životni preokret.

Njegovu čvrstinu najbolje je opisao čuveni američki novinar Red Smit, koji je napisao da je Marćano bio jedan od najtvrđih, najjačih i najkompletnijih ljudi koji su ikada nosili bokserske rukavice.

Iza ringa - žena koju je voleo celog života

Iako je u ringu bio nemilosrdan, privatno je imao potpuno drugačiju stranu.

Roki je upoznao Barbaru Kazins 1947. godine. Venčali su se 31. decembra 1950. godine i ostali zajedno do njegove smrti.

Roki Marćano sa suprugom Foto: Screenshot

Dobili su ćerku Meri En, a kasnije su usvojili sina Roka Kevina.

Posle povlačenja iz boksa nije nestao iz javnosti. Radio je kao televizijski voditelj bokserske emisije, bio sudija i komentator i ostao blizu sporta koji mu je promenio život.

Ali onda je došao 31. avgust 1969. godine.

Dan koji je zauvek promenio sve.

Poginuo dan pre 46. rođendana

Roki je tog dana putovao malim avionom tipa „Cesna 172“ iz Čikaga ka Des Moinu u Ajovi. Imao je 45 godina.

Sledećeg dana trebalo je da proslavi 46. rođendan.

Do proslave nikada nije stigao.

Avion je tokom večernjeg leta upao u loše vremenske uslove. Pilot Glen Belc pokušao je da sleti na mali aerodrom u blizini Njutona, ali je avion udario u drvo oko dva kilometra pre piste. Poginuli su svi koji su se nalazili u letelici - Marćano, pilot i još jedan putnik.

Prema dostupnim podacima o nesreći, pilot je imao relativno malo iskustva u letenju, posebno noću, i nije imao ovlašćenje za instrumentalno letenje. Zvanični nalazi ukazivali su na nastavak vizuelnog leta u nepovoljnim vremenskim uslovima i prostornu dezorijentaciju kao ključne faktore nesreće.

Tako je čovek koji je u ringu preživeo najteže udarce završio život u potpuno drugačijoj borbi.

Sudbina kao iz filma

Roki Marćano nikada nije dobio priliku da ostari, nije dočekao ni 46. rođendan, nije doživeo da vidi kako njegovo ime postaje deo sportske besmrtnosti.

A njegova životna priča kasnije je dobila i filmski odjek. Sudbina čoveka koji je iz siromaštva stigao do vrha boksa i postao simbol borbe i upornosti često se povezuje sa pričom koja je inspirisala Silvestera Stalonea pri stvaranju čuvenog filma „Roki“.

Ipak, Roki Marćano nije bio filmski junak.

Bio je stvaran.

Čovek koji je kao dete jedva preživeo tešku bolest, odrastao u siromaštvu, napustio školu, radio najteže poslove, borio se sa porocima, otišao u vojsku, pronašao boks i postao nepobedivi svetski šampion.

49 borbi. 49 pobeda. 43 nokauta. Nula poraza.

A onda je, samo dan pre 46. rođendana, njegov život prekinula avionska nesreća.

U ringu ga niko nije pobedio, život ga je zaustavio pre nego što je stigao da izgubi.