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Muška odbojkaška reprezentacija Srbije neće kako je planirano igrati dve prijateljske utakmice protiv Bugarske u okviru priprema za Evropsko prvenstvo, saopštio je danas Odbojkaški savez Srbije (OSS).

Poslednje provere Srbije pre Evropskog prvenstva bile su zakazane za 1. i 2. septembar u Sofiji, ali je Odbojkaška federacija Bugarske obavestila OSS da se mečevi otkazuju zbog virusa u redovima te selekcije.

Kako se navodi, četvorica igrača iz prve postave Bugarske su se razboleli i domaćini jedne od grupa EP nisu želeli ništa da rizikuju, pa su utakmice otkazane.

Muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće u Grupi C Evropskog prvenstva u Tampereu sa Finskom, Estonijom, Holandijom, Belgijom i Danskom. ; Srbija će prvi meč u Grupi C odigrati 11. septembra od 19.00 protiv Estonije, drugi 13. septembra protiv Finske od 17.00, a treći 14. septembra protiv Holandije od 16.00.

Odbojkaši Srbije će četvrtu utakmicu u Tampereu odigrati 16. septembra protiv Danske od 16.00, a poslednji, peti meč protiv Belgije 17. septembra od 16.00.

Beta