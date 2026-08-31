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Bio je jedan od najvećih talenata svoje generacije, a onda je sve stalo u 22. godini!

Antoan Iber trebalo je da bude jedno od velikih francuskih imena nove generacije automobilizma. Bio je član Renoove akademije, šampion GP3 i već je imao dve pobede u Formuli 2. Mnogi su verovali da je samo pitanje vremena kada će napraviti sledeći korak ka Formuli 1.

Umesto toga, 31. avgusta 2019. godine, na stazi "Spa-Frankoršamp", dogodila se tragedija koja je potresla čitav svet motosporta.

Iber je imao samo 22 godine.

1/8 Vidi galeriju Tragično preminuli automobilista Antoan Iber Foto: SEBASTIAAN ROZENDAAL / AFP / Profimedia

Od oca reli vozača do velike nade Francuske

Antoan je rođen 22. septembra 1996. godine u Lionu. Ljubav prema automobilizmu nasledio je od oca Fransoa, koji se takmičio u reliju.

Za volanom kartinga našao se sa samo deset godina, a već nekoliko godina kasnije takmičio se na međunarodnom nivou. U kartingu se susretao i sa vozačima koji će kasnije postati velika imena Formule 1, uključujući Šarla Leklera i Maksa Ferštapena.

Prelazak u jednosede doneo mu je još brži uspon.

Godine 2013. osvojio je francusko prvenstvo Formule 4, i to odmah u prvoj sezoni, sa čak 11 pobeda u 21 trci.

Nakon toga nastupao je u Formuli Reno, Evropskoj Formuli 3, a 2017. stigao je do GP3.

A onda je napravio veliki proboj.

Šampion, pa Renoov "zlatni dečko"

Iber je 2018. godine osvojio titulu u GP3 šampionatu. Imao je dve pobede, čak 11 plasmana na podijum i bodove u gotovo svakoj trci.

Njegove partije nisu promakle velikim ekipama.

Reno ga je 2019. godine uključio u svoju akademiju, a Iber je dobio priliku da se takmiči u Formuli 2, poslednjem velikom koraku pre Formule 1.

I nije dugo čekao na velike rezultate.

Pobedio je u Monaku, a zatim i na domaćem terenu u Pol Rikaru.

Posle tih rezultata njegova reputacija je dodatno rasla, a govorilo se da bi već naredne sezone mogao da bude jedan od kandidata za ulazak u Formulu 1.

U francuskim medijima i automobilističkim krugovima već je posmatran kao deo nove generacije koja je trebalo da donese veliku budućnost francuskom motosportu.

Lekler, Gasli i Esteban Okon već su krenuli ka Formuli 1.

Iber je bio sledeći.

A onda je došao 31. avgust

Na Spa-Frankoršampu tog dana vozila se trka Formule 2.

Već u drugom krugu trke na Spa-Frankoršampu dogodio se lanac događaja koji je za samo nekoliko sekundi prerastao u tragediju.

Đulijano Alesi je izgubio kontrolu na izlasku iz Eau Ruža, a pokušavajući da izbegne njegov bolid i krhotine, Ralf Bošung i Antoan Iber skrenuli su u zonu za izletanje. Iber je pri brzini od oko 262 kilometra na čas zakačio Bošungov bolid i ostao bez prednjeg krila, a potom udario u zaštitnu barijeru pri oko 216 kilometara na čas. Njegov bolid se odbio i ostao poprečno na putanji, a samo 1,6 sekundi kasnije u njega je udario Huan Manuel Korea, koji je u tom trenutku imao oko 218 kilometara na čas.

Trka je odmah prekinuta.

Iber je prebačen u medicinski centar, ali je podlegao povredama u 18.35 po lokalnom vremenu.

Imao je samo 22 godine.

FIA posle istrage: Niko nije kriv

Posle tragedije pokrenuta je detaljna istraga.

FIA je analizirala snimke, podatke iz bolida, telemetriju i fizičke dokaze. Zaključak je bio veoma važan: nije pronađen jedan jedini uzrok nesreće, niti je utvrđeno da je neki od vozača reagovao neprimereno.

Istraga je pokazala da je ceo niz događaja trajao svega nekoliko sekundi.

FIA je ocenila da su reakcije sudija i medicinskih ekipa bile pravovremene i odgovarajuće.

Za Koreu je tragedija takođe ostavila ogromne posledice. Amerikanac je preživeo i zadobio teške povrede, a njegov oporavak postao je jedna od velikih priča motosporta narednih godina.

"Četvrti musketar" koji nikada nije stigao do Formule 1

Možda najtužniji deo Iberove priče jeste ono što je tek trebalo da se dogodi.

Formula 1 bila je na horizontu.

Njegovi vršnjaci i rivali sa početka karijere već su počeli da se probijaju u najelitniji razred. Lekler, Gasli i Okon postali su F1 vozači, dok je Iber bio na korak od istog cilja.

Formula 1 ga je tada opisivala kao jednog od članova grupe mladih francuskih talenata koji su zajedno napredovali kroz kategorije.

Bio je šampion GP3. Bio je član Renoove akademije. Bio je pobednik u Formuli 2.

A onda je 31. avgusta 2019. godine san prekinut.

Dirljiv oproštaj

Tragedija je ostavila dubok trag u celom automobilističkom svetu.

Formula 2 je otkazala sprint trku koja je trebalo da bude vožena narednog dana, dok je Formula 1 organizovala minut ćutanja u znak sećanja na mladog Francuza.

Minut ćutanja za Ibera Foto: Křenek Jiří / profimedia.com / Profimedia

Njegovi prijatelji, rivali i buduće zvezde Formule 1 govorili su o njemu sa ogromnim emocijama.

Šarl Lekler i Antoan Iber bili su prijatelji još iz kartinga. Esteban Okon je takođe od najmlađih dana delio stazu sa njim. Maks Verstapen i Luis Hamilton pridružili su se talasu poruka nakon tragedije.

A nekoliko dana kasnije, na sahrani u Francuskoj, okupio se gotovo ceo svet automobilizma. Među prisutnima bili su Lekler, Gasli, Okon, Žan Tod, Alen Prost i brojni drugi ljudi iz Formule 1 i juniorskih kategorija.

Antoan Iber nikada nije dobio priliku da pokaže koliko je daleko mogao da stigne.

Nije stigao do Formule 1. Nije dočekao 23. rođendan.

Ali je za samo 22 godine ostavio trag zbog kojeg ga se automobilistički svet i danas seća.

A svake godine, kada se krajem avgusta bolidi ponovo pojave na Spa-Frankoršampu, priča o mladom Francuzu koji je sanjao najvišu stepenicu motosporta ponovo dobije svoje mesto.

Antoan Iber nije stigao do Formule 1, ali F1 ga nije zaboravila.