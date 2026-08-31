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Reprezentativci Srbije u streljaštvu Zorana Arunović i Damir Mikec osvojili su danas bronzanu medalju u takmičenju mešovitih parova vazdušnim pištoljem na Mediteranskim igrama u Tarantu.

Zlatnu medalju osvojila je druga ekipa Turske (Simal Jilmaz i Ismail Keš) sa 476,1 krugom, a srebrnu medalju prva ekipa Turske (Seval Ilajda Tarhan i Bugra Selimzade) sa 471,9 krugova.

Reprezentacija Srbije je na streljačkom turniru u Tarantu osvojila dva zlata, jedno srebro i dve bronze.

1/41 Vidi galeriju Zorana Arunović, Damir Mikec Foto: SSS, Nemanja Pavlović

Arunović je osvojila zlato pištoljem, a Anđelija Stevanović i Aleksa Rakonjić zlato u miksu puškom. Stevanović je osvojila i srebro u pojedinačnoj konkurenciji puškom.

Osim Arunović i Mikeca, bronzu je osvojila i Aleksandra Havran u takmičenju puškom.

U bilansu medalja u disciplinama puškom i pištoljem Srbija je zauzela drugo mesto, a ispred je samo Turska sa šest odličja, dva zlata, srebrom i tri bronze.