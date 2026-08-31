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Milovan Vesnić i Đorđe Vesnić završili su trkački vikend FIA Evropskog šampionata na brdskim stazama (FIA EHCC) na stazi Ilirska Bistrica u Sloveniji.

Milovan je u bio ubedljivo prvi u obe trke, a u drugoj je postavio novi rekord staze. Đorđe je na kraju slovenačke runde osvojio drugo mesto, a pobeda mu je izmakla za svega 0,665 sekunde!

1/4 Vidi galeriju Milovan i Đorđe Vesnić Foto: Privatna arhiva

"Moram biti zadovoljan proteklim vikendom. Svi treninzi su bili nekako "moji", popravljao sam vreme iz vožnje u vožnju. Veoma sam zadovoljan što sam postavio rekord staze u mojoj klasi, što mi daje mnogo elana i volje. Ono što sam radio više od godinu dana na automobilu je urodilo plodom, iako su mnogi sumnjali da ću uspeti. Zahvalan sam mojoj maloj ekipi koja je uspela da sprovede moju ideju u delo", kaže Milovan Vesnić.

"Posebno mi je bitno što je Đorđe imao odličan vikend, što je pokazalo obaranje rekorda staze u njegovoj klasi u prvoj vožnji. U drugoj je platio mali ceh neiskustvu, bilo je klizavo jer je bilo mnogo ulja na stazi i to ga je koštalo pobede. Ipak, ovo je treći podijum za njega u pet vikenda koliko smo vozili, ja sam verovao u njega, ali nisam verovao da će biti toliko dobar".

"Čeka nas finale sezone na Buzetu u Hrvatskoj. Teška i komplikovana staza, meni dobro poznata, a Đorđu potpuno nova. Slede pripreme, pre svega za njega, ja ću pomoći savetima kao i do sada, a ostalo je na njemu. Posle toga planiramo da odmah počnemo sa pripremama za narednu sezonu, za koju se nadam da ćemo voziti sve trke", dodao je naš trofejni automobilista, koji je trenutno drugi u generalnom plasmanu u svojoj klasi. iako je propustio četiri trkačka vikenda.

S druge strane, Đorđe Vesnić nije nezadovoljan prikazanim u Sloveniji.

"Bilo je mnogo ulja na stazi, ali svima su bili isti uslovi, samo se ja nisam najbolje snašao, što je jednostavno stvar iskustva. Super se završilo, drugo mesto u klasi je nešto čime moram da budem zadovoljan", rekao je mlađi Vesnić.

"Svi smo se negde već okrenuli narednoj sezoni, iako je ostala još jedna trka do kraja ove. Prva godina na stazi mi je iznad očekivanja, rezultati su mi i više nego dobri, nemam se na šta žaliti", dodao je Đorđe, koji se bori za treće mesto u generalnom plasmanu u svojoj klasi.

Finale sezone FIA EHCC planirano je za 20. septembar na Buzetu u Hrvatskoj.