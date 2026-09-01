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Srpski bokserski savez otvorio je vrata bokserskih sala deci do 15 godina – cilj nije samo stvaranje šampiona, već generacija mladih ljudi sa karakterom.

Šta ako jedan trening promeni detetov pogled na sebe? Šta ako prvi ulazak u boksersku salu bude prvi korak ka većem samopouzdanju, disciplini i hrabrosti? Upravo tu priliku želi da pruži Srpski bokserski savez kroz projekat besplatnih škola boksa za dečake i devojčice širom Srbije.

Bokserska sala nije samo mesto u kojem se uči tehnika. To je mesto u kojem se uči kako da se izgubi bez odustajanja, kako da se pobedi bez potcenjivanja protivnika i kako da se sopstvena snaga drži pod kontrolom. Zato je projekat besplatnih škola boksa, namenjen deci do 15 godina, mnogo više od sportske akcije.

Foto: SBS

To je ulaganje u karakter.

"Naš cilj nije da od svakog deteta napravimo boksera. Naš cilj je da svakom detetu damo priliku da upozna sport koji može da ga nauči važnim životnim lekcijama. Ako dete kroz boks postane disciplinovanije, sigurnije u sebe, odgovornije i spremnije da se suoči sa problemima – onda smo uspeli", kaže predsednik Srpskog bokserskog saveza Nenad Borovčanin.

Jedan od najvećih izazova savremenog odrastanja jeste nedostatak kretanja. Deca sve više vremena provode uz telefone, računare i druge ekrane, dok se fizička aktivnost često potiskuje na dno liste prioriteta. Boks nudi potpuno drugačije iskustvo.

"Umesto sedenja – pokret. Umesto pasivnosti – akcija. Umesto odustajanja – novi pokušaj" – ističe Borovčanin.

Trening razvija koordinaciju, brzinu, agilnost, snagu i izdržljivost, ali ono što ostaje mnogo duže od fizičke spremnosti jesu disciplina, koncentracija, samokontrola, istrajnost i samopouzdanje.

"Dete u sali vrlo brzo nauči da ništa vredno ne dolazi preko noći. Mora da ponovi vežbu, da pogreši, da popravi grešku i da pokuša ponovo. To je suština sporta, ali i života. Učiš da padneš, ustaneš i nastaviš dalje", poručuje Borovčanin.

Jedna od najvećih zabluda jeste da je boks sport agresije. Naprotiv. Pravi boks počiva na kontroli. Dete koje trenira boks uči da kontroliše svoje pokrete, emocije i reakcije. Uči da poštuje protivnika i da razume da snaga bez discipline nema pravu vrednost.

"Boks ne proizvodi nasilje – on uči kontroli snage. Upravo zato boks može imati snažnu vaspitnu ulogu u odrastanju. U boksu učimo decu da budu hrabra, ali ne i nepromišljena. Da budu snažna, ali ne i nasilna. Da veruju u sebe, ali da poštuju druge. To su vrednosti koje želimo da vratimo u prvi plan", ističe predsednik SBS.

Srpski bokserski savez želi da kroz ovaj projekat otvori vrata sporta što većem broju dece. Neko će možda jednog dana postati šampion. Neko će ostati rekreativac. Neko će nakon nekoliko godina izabrati neki drugi sport. Ali svako dete može da ponese nešto što će mu ostati zauvek – radnu naviku, samopouzdanje, disciplinu i poštovanje prema drugima.

"Ako iz naše škole izađe dete koje nije postalo profesionalni bokser, ali je postalo bolji učenik, odgovorniji drug, sigurnija osoba i neko ko ne beži od problema – za nas je to šampion", kaže Borovčanin.

Besplatne škole boksa namenjene su dečacima i devojčicama do 15 godina, a prethodno iskustvo u boksu nije potrebno. Srpski bokserski savez poziva roditelje da pronađu klub u svom mestu i omoguće detetu da napravi prvi korak. Sve informacije o programu, klubovima i prijavi dostupne su na sajtu školaboksa.rs. Jer možda prvi trening neće promeniti samo detetovu fizičku spremnost. Možda će promeniti način na koji gleda na sebe. A svaka velika promena počinje prvim korakom.

Srpski bokserski savez – za generaciju koja zna da bude snažna, ali i da svoju snagu koristi sa razlogom.

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