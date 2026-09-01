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Ostalo je još samo nekoliko dana do sportskog događaja koji će Beogradskom hipodromu doneti potpuno novu energiju. U subotu, 5. septembra, ovaj istorijski sportski prostor na Čukarici prvi put će biti domaćin ekipnog OCR izazova.

1/5 Vidi galeriju ULTIMATE OCR TRAIL Foto: promo/Luka Šarac

Takmičare očekuje staza duga 1.600 metara sa 15 prepreka. Svaku ekipu čini šest takmičara - tri žene i tri muškarca - koji će zajedno pokušati da odgovore na sve izazove postavljene na stazi.

Hipodrom, kao simbol konjičkog sporta i jedan od najprepoznatljivijih sportskih prostora Beograda i Čukarice, ovom manifestacijom prvi put otvara vrata jednom ovakvom sportskom formatu. Upravo u tome leži njen širi značaj: pokazati da tradicija i savremeni sport mogu da žive jedno uz drugo i da poznati sportski prostori mogu da okupe novu publiku, nove discipline i novu energiju.

Foto: Privatna arhiva

„Uzbuđen sam i jedva čekam subotu. Ovu manifestaciju ugovorili smo još pre tri meseca, a sada brojimo poslednje dane do starta. Kada je reč o Sektoru za sport, mislim da smo pokazali da je naš cilj da sport bude bliži ljudima, dostupniji mladima i vidljiviji u svakodnevnom životu zajednice. Ova manifestacija pokazuje da Čukarica čuva svoju sportsku tradiciju, ali istovremeno prati nove ideje i savremene sportske tokove“, ističe Đorđe Bulić, član Veća GO Čukarica resorno zadužen za sport.

Foto: Privatna arhiva

Manifestaciju organizuje Invictus Challenge, dok Sektor za sport GO Čukarica pruža institucionalnu podršku njenoj realizaciji.

Subota, 5. septembar. Beogradski hipodrom, Paštrovićeva 2.

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