ČUKARICA I HIPODROM ODBROJAVAJU SITNO: U subotu prvi ekipni OCR izazov na čuvenoj beogradskoj stazi!
Ostalo je još samo nekoliko dana do sportskog događaja koji će Beogradskom hipodromu doneti potpuno novu energiju. U subotu, 5. septembra, ovaj istorijski sportski prostor na Čukarici prvi put će biti domaćin ekipnog OCR izazova.
Takmičare očekuje staza duga 1.600 metara sa 15 prepreka. Svaku ekipu čini šest takmičara - tri žene i tri muškarca - koji će zajedno pokušati da odgovore na sve izazove postavljene na stazi.
Hipodrom, kao simbol konjičkog sporta i jedan od najprepoznatljivijih sportskih prostora Beograda i Čukarice, ovom manifestacijom prvi put otvara vrata jednom ovakvom sportskom formatu. Upravo u tome leži njen širi značaj: pokazati da tradicija i savremeni sport mogu da žive jedno uz drugo i da poznati sportski prostori mogu da okupe novu publiku, nove discipline i novu energiju.
„Uzbuđen sam i jedva čekam subotu. Ovu manifestaciju ugovorili smo još pre tri meseca, a sada brojimo poslednje dane do starta. Kada je reč o Sektoru za sport, mislim da smo pokazali da je naš cilj da sport bude bliži ljudima, dostupniji mladima i vidljiviji u svakodnevnom životu zajednice. Ova manifestacija pokazuje da Čukarica čuva svoju sportsku tradiciju, ali istovremeno prati nove ideje i savremene sportske tokove“, ističe Đorđe Bulić, član Veća GO Čukarica resorno zadužen za sport.
Manifestaciju organizuje Invictus Challenge, dok Sektor za sport GO Čukarica pruža institucionalnu podršku njenoj realizaciji.
Subota, 5. septembar. Beogradski hipodrom, Paštrovićeva 2.
Čukarica je spremna - odbrojavanje je počelo!
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