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Na stadionu u Smederevskoj tvrđavi biće održan 5. Serbia Athletics Meeting, a ovogodišnje izdanje okupiće impresivan broj atletičara iz samog svetskog vrha – olimpijske i svetske osvajače medalja, evropske prvake i neke od najbržih sprintera današnjice.

Posebnu pažnju privlači muška trka na 100 metara, u kojoj će publika imati priliku da vidi nekoliko sprintera koji su ove sezone trčali ispod deset sekundi.

Amerikanac Roni Bejker u Smederevo stiže sa rezultatom sezone od 9.88, koji ga trenutno svrstava na osmo mesto svetske liste za 2026. godinu. Jamajčanin Kadrian Goldson ove godine je istrčao 9.89, dok isti rezultat ima i velika nada južnoafričke atletike Bajanda Valaza.

Foto: Sas

Valaza je već dobro poznato ime svetske atletike – na Svetskom prvenstvu za mlađe juniore 2024. godine osvojio je zlato i na 100 i na 200 metara, potvrdivši status jednog od najvećih sprinterskih talenata svoje generacije.

Još jedno veliko ime na 100 metara biće Kanađanin Džerom Blejk, koji ove sezone ima rezultat 9.93. Blake iza sebe ima i najveća odličja u štafeti 4 x 100 metara – olimpijski je i svetski šampion.

Izuzetno kvalitetno takmičenje očekuje se i u bacanju kugle. Italijan Zane Vir, vlasnik ličnog rekorda od 22.44 m, ove sezone je bacao 21.42 m, a nedavno je osvojio srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Birmingemu.

Njegov veliki rival biće Amerikanac Pejton Oterdal, jedan od najboljih bacača kugle na svetu i četvrtoplasirani sa Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine, gde je ostvario rezultat 22.03 m.

Na 110 metara sa preponama nastupiće Antonio Alkana iz Južne Afrike, dvostruki prvak Afrike i nekadašnji pobednik Afričkih igara, čiji lični rekord iznosi odličnih 13.11.

Atraktivna i ženska konkurencija.

U trci na 100 metara nastupiće Kanađanka Sade McCrit, koja je ove sezone istrčala nacionalni rekord od 10.86 i nalazi se među najbržim sprinterkama sveta.

Uz nju će na startu biti i Amerikanka Džena Prandini, atletičarka sa rezultatom od 10.97 na 100 metara.

Jedno od najvećih imena kompletnog mitinga svakako je Amerikanka Kendra Herison, koja će nastupiti na 100 metara sa preponama. Nekadašnja svetska rekorderka ima lični rekord od fantastičnih 12.20, olimpijska je vicešampionka iz Tokija, svetska vicešampionka iz Dohe 2019. i osvajačica bronze sa Svetskog prvenstva u Budimpešti 2023. godine. Herrison je 2018. osvojila i titulu svetske prvakinje u dvorani na 60 metara sa preponama.

Uz nju će nastupiti i Jamajčanka Akera Nugent, svetska juniorska prvakinja na 100 metara sa preponama iz 2021. godine, još jedna atletičarka koja pripada samom vrhu ove discipline.

Foto: Sas

Odlična konkurencija očekuje se i u bacanju koplja. Brazilka Žusilen Sales de Lima, prvakinja Južne Amerike iz 2025. godine, biće jedna od glavnih kandidatkinja za visok plasman. Titulu na kontinentalnom prvenstvu osvojila je hicem od 62.32 m.

U Smederevo dolazi i Norvežanka Mari-Therez Obst, osvajačica bronze na Evropskom prvenstvu u Rimu 2024. godine, kao i Nemica Julia Ulbriht, srebrna sa ovogodišnjeg Evropskog prvenstva i vlasnica ličnog rekorda od 61.58 m.

Veliku pažnju privući će i trka žena na 400 metara sa preponama, u kojoj će nastupiti Amerikanka Šamier Litl. Njena karijera obeležena je velikim rezultatima, a lični rekord joj iznosi 52.39. Na Svetskom prvenstvu u Budimpešti 2023. osvojila je srebrnu medalju, dok ove sezone ima rezultat 54.15.

Dolazak atletičara ovakvog renomea garantuje da će 5. Serbia Athletics Meeting biti jedno od najatraktivnijih atletskih takmičenja održanih u Srbiji ove sezone. Publiku u Smederevu očekuju vrhunske trke, velika imena svetske atletike i prilika da na jednom mestu vidi olimpijske, svetske i evropske osvajače medalja.

Peti Serbia Athletics Meeting biće održan u sredu, 2. septembra, na stadionu u Smederevskoj tvrđavi.

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