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Ovoga puta na otvorenom - u Novom Pazaru, na gradskom trgu 26. septembra, gde će biti održan Balkan Boxing 12, gde ćemo gledati legendarnog Ahmeda Krnjića u borbi za WBC internacional silver pojas.

Legendarni "Bosanski čelik", kako zovu Ahmeda Krinjića, odmeriće snage protiv Alija Kijdina iz Nemačke, kojeg zovu "Gvozdeni Ali".

Ahmed Krnjić u svojoj profi karijeri ima skor od osam pobeda i jednog poraza, a pet pobeda je ostvario nokautom. Krnjić je rođeni Sarajlija, tako da će u Novom Pazaru imati ogromnu podršku više hiljada navijača.

On je proteklih godina svoje ime gradio u Rijadu, gde je boksovao na najvećim bokserskim spektaklima sveta, tako da njegov dolazak predstavlja ogromnu stvar za srpski boks.

Foto: Balkan Boxing

Težak protivnik

Njegov rival Ali Kijdin je imao 22 profi borbe u karijeri i ima skor 16 pobeda (15 nokautom) i šest poraza (4 nokautom). Momak rođen u Frankfurtu je jedno vreme imao fenomenalan skor od 16:1, ali je u poslednjih pet borbi to pokvario sa pet vezanih poraza, posle čega nije bio aktivan poslednje dve godine.

Sada se vraća i boksovaće u paklenoj atmosferi pred nekoliko hiljada navijača u Novom Pazaru, koji će žeestoko podržavati Krnjića.

Nema sumnje da će trg biti mali da primi sve zainteresovane za ovaj bokserski spektakl, gde se očekuje još vrhunskih borbi i mnogo velikih imena srpskog i regionalnog boksa.

Detalji o ostalim borbama će biti poznati narednih dana, ali jedno je sigurno - ljubitelji boksa u Srbiji biti oduševljeni.

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