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Srpski reprezentativac u sportskoj gimnastici Petar Vefić izborio je plasman u finale razboja na Mediteranskim igrama u Tarantu.

Vefić je u kvalifikacijama ostvario odličan nastup i sa ukupnom ocenom 13,450 zauzeo sedmo mesto, čime se našao među osam najboljih. Plasman u finale predstavlja značajan rezultat za srpsku sportsku gimnastiku, a Vefića već u sredu očekuje novi veliki izazov i borba sa najboljim gimnastičarima Mediterana.

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Foto: Privatna arhiva

Finale razboja na programu je u sredu, 2. septembra, u dvorani Grottaglie Sports Hall. Finalni večernji blok, u okviru kojeg će biti održano i finale muškaraca na razboju, počinje u 18.00 časova po vremenu u Srbiji. Zvanični program predviđa takmičenja na razboju, vratilu i preskoku za muškarce, kao i na gredi i parteru za žene, u terminu od 18.00 do 21.00 čas. Ljubitelji sportske gimnastike Petrov nastup moći će da prate uživo putem platforme Eurovision Sport.

Pred srpskim reprezentativcem je sada borba za medalju i prilika da odličan nastup iz kvalifikacija potvrdi i u velikom finalu Mediteranskih igara.

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