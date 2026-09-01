Vefić je u kvalifikacijama ostvario odličan nastup i sa ukupnom ocenom 13,450 zauzeo sedmo mesto, čime se našao među osam najboljih. Plasman u finale predstavlja značajan rezultat za srpsku sportsku gimnastiku, a Vefića već u sredu očekuje novi veliki izazov i borba sa najboljim gimnastičarima Mediterana.

Finale razboja na programu je u sredu, 2. septembra, u dvorani Grottaglie Sports Hall. Finalni večernji blok, u okviru kojeg će biti održano i finale muškaraca na razboju, počinje u 18.00 časova po vremenu u Srbiji. Zvanični program predviđa takmičenja na razboju, vratilu i preskoku za muškarce, kao i na gredi i parteru za žene, u terminu od 18.00 do 21.00 čas. Ljubitelji sportske gimnastike Petrov nastup moći će da prate uživo putem platforme Eurovision Sport.