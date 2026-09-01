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Jovana Arsić je u finalu zauzela drugo mesto rezultatom 8:03,87 minuta, zaostavši 11,57 sekundi za pobednicom, Grkinjom Evangelijom Anastasiadou.

Anastasiadou je do zlata stigla vremenom 7:52,30, dok je bronzana medalja pripala Slovenki Nini Kostanjsek, koja je kroz cilj prošla za 8:07,42.

Iza njih su ostale predstavnice Italije, Hrvatske i Španije.

Za srpsku reprezentaciju program u Tarantu još nije završen.

Jovana Arsić Foto: Profimedia, OKS, VSS/Anđela Nišević

Martin Mačković i Nikolaj Pimenov, koji su pre samo nekoliko dana osvojili srebrnu medalju u dubl skulu na Svetskom prvenstvu u Amsterdamu, uspešno su otvorili nastup na Mediteranskim igrama i izborili plasman u finale.

Srpski dubl skul je u kvalifikacionoj trci osvojio prvo mesto u svojoj grupi rezultatom 6:19,52, ispred Italije i Grčke, i tako izborio direktan plasman u finale.

Finale je zakazano za sutra u 9.25, a Mačković i Pimenov će se za medalje boriti sa posadama Grčke, Italije, Slovenije, Turske i Francuske.

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Bonus video:

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Damir Mikec i Zorana Arunović dodela zlata Izvor: RTS/Screen Recorder