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Badr Hari je priveden u Holandiji, a prema informacijama tamošnjih medija, tereti se za pretnje i uvrede. Vest je objavio holandski "Telegraf", nakon što se informacija prethodno pojavila na kanalu "RealityFBI".

Policija je potvrdila da je u utorak ujutru, oko 9 časova, na Van Leijenberglanu uhapšen 41-godišnji muškarac zbog sumnje da je počinio krivična dela koja se odnose na pretnje i uvrede.

Ipak, nadležni organi nisu želeli zvanično da potvrde da je privedena osoba upravo Badr Hari.

"Policija ne želi ni da potvrdi ni da demantuje da je uhapšeni muškarac Badr Hari", navodi se u tekstu holandskog "Telegrafa".

Raniji problemi sa zakonom

Hari je tokom karijere postao velika zvezda kik-boksa, ali je njegovo ime godinama bilo povezivano i sa incidentima van sporta.

Jedan od najpoznatijih slučajeva dogodio se 2012. godine tokom događaja "Sensation White" u Amsterdam Areni. Hari je tada osuđen zbog napada na biznismena Koena Everinka.

1/5 Vidi galeriju Badr Hari, kik-bokser Foto: ANP, ANP / Alamy / Profimedia, Martin Sekanina / CNC / Profimedia, DPPA / Sipa USA / Profimedia

Nakon žalbe, kazna je iznosila dve godine zatvora, uz deset meseci uslovne kazne.

Problemi su se nastavili i kasnije. 2025. godine ga je bivša partnerka optužila za nasilje, nakon čega je Hari uhapšen i tri dana proveo u pritvoru. Postupak je završen kaznom rada za opšte dobro, zabranom kontakta i prilaska u trajanju od godinu dana, kao i novčanom kaznom.

Novo privođenje tako predstavlja još jedan slučaj u kojem se slavni borac našao u problemu sa zakonom.

Impresivna karijera

Bez obzira na kontroverze koje su ga pratile van ringa, sportski rezultati Badr Harija ostavili su snažan trag u istoriji kik-boksa.

Marokansko-holandski borac bio je poznat po izuzetno agresivnom stilu i razornim udarcima, a tokom karijere ostvario je više od 100 pobeda.

Posebno se izdvajao veliki broj nokauta – protivnike je više od 90 puta završavao na taj način. Osvojio je i nekoliko svetskih titula u teškoj kategoriji, zbog čega se godinama smatrao jednim od najboljih i najpopularnijih boraca svoje generacije.

Ipak, poslednje poglavlje njegove sportske karijere nije bilo ni približno uspešno kao prethodna.

Poslednja pobeda i borba

Hari je poslednji put slavio u profesionalnom meču još 2015. godine, kada je pobedio Ismaela Londta.

Sedam godina kasnije ponovo je trebalo da nastupi protiv Alistera Overima. Međutim, rezultat tog meča kasnije je poništen nakon što je Overim pao na doping testu.

Hari je poslednju borbu imao 2023. godine. Tada se sastao sa Ukuom Jürjendalom, ali je duel za njega završen u drugoj rundi, kada je poražen tehničkim nokautom.

Od tada se nije vraćao u ring.

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