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Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće u sredu od 16 časova u Brnu protiv selekcije Grčke u četvrtifinalu Evropskog prvenstva.

Srbija - Hrvatska, odbojkašice 30.8.2026 Foto: CEV, Printskrin

 Četvrtfinalni mečevi u Brnu će se odigrati u sredu, dok će mečevi u Istanbulu biti na programu u četvrtak.

Pobednik meča između Srbije i Grčke igraće u polufinalu protiv najbolje reprezentacije iz dela žreba u kojem će u osmini finala igrati Belgija-Nemačka i Turska-Azerbejdžan.

Poznata su još dva para četvrtfinala, Italija-Švedska i Poljska-Holandija.

Polufinale će se igrati 5. septembra u Istanbulu, dok će finale i borba za bronzu biti dan kasnije u glavnom gradu Turske.

Meč između Srbije i Grčke moći ćete da gledate na kanalima RTS2 i Arena Premium 2.

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Tijana Bošković i Samanta Fabris Izvor: RTS2