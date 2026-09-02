Odbojkašice protiv Grčke traže prolaz među četiri najbolje u Evropi
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SRPKINJE IGRAJU ZA POLUFINALE EP: Evo gde možete gledati meč odbojkašica protiv Grčke
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Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće u sredu od 16 časova u Brnu protiv selekcije Grčke u četvrtifinalu Evropskog prvenstva.
Srbija - Hrvatska, odbojkašice 30.8.2026 Foto: CEV, Printskrin
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Četvrtfinalni mečevi u Brnu će se odigrati u sredu, dok će mečevi u Istanbulu biti na programu u četvrtak.
Pobednik meča između Srbije i Grčke igraće u polufinalu protiv najbolje reprezentacije iz dela žreba u kojem će u osmini finala igrati Belgija-Nemačka i Turska-Azerbejdžan.
Poznata su još dva para četvrtfinala, Italija-Švedska i Poljska-Holandija.
Polufinale će se igrati 5. septembra u Istanbulu, dok će finale i borba za bronzu biti dan kasnije u glavnom gradu Turske.
Meč između Srbije i Grčke moći ćete da gledate na kanalima RTS2 i Arena Premium 2.
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