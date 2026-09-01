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Spektakularnim vatrometom i slavljem pobednika završen je FIP Gold Beograd 2026.

Elitni padel turnir napunio je tribine terena kraj kule Beograd, a gledaoci su imali prilike da uživaju u majstorijama finalista u ženskoj i muškoj konkurenciji, koji su uglavnom došli iz Španije, i da ih nagrade ovacijama.

1/11 Vidi galeriju Padel Foto: Padel savez Srbije

Padel savez Srbije kao organizator prestižnog turnira pobrao je apsolutne pohvale svih učesnika kao i predstavnika Svetske federacije (FIP) i nema sumnje da će i naredne godine Beograd i Srbija imati prilike da ugoste najbolje na svetu u sportu koji sve više zaokuplja pažnju.

Kroz Beograd je u poslednjih sedam dana prošlo 200 padel takmičara iz 40 zemalja sveta. Najbolji u muškoj konkurenciji na kraju su, očekivano, bili Frank Stupačuk (Argentina) i Jon Sanz (Španija) koji su u finalu savladali Migela Janguasa (Španija) i Horhea Nieta (Španija) – 2:0 (6:3, 7:5).

- Izvanredan turnir. Srećni smo zbog pobede i činjenice da smo od publike prihvaćeni na najlepši način. Mnogo nam znači osvajanje ovog turnira i zbog bodova koji nosi i zbog činjenice da nam je forma u usponu. Finale je bilo neizvesno a naši protivnici pravi izazov za ovaj nivo takmičenja. Siguran sam da ćemo se ponovo videti u Beogradu – istakao je Jon Sanc, jedan od najboljih padelaša na svetu.

Žensko finale donelo je još neizvesniji duel. U tri seta (2:1) Španjolke Viktorije Iglesijas i Lorena Rufo bile su bolje od špansko-argentinskog tandema Alehandra Salazar – Aranzazu Osoro (4:6, 6:1, 6:3).

- Predivno veče. Uspeli smo da se vratimo posle izgubljenog prvog seta i da maksimalno iskoristimo umor naših rivalki. Hvala publici na fenomenalnoj podršci, zaista nam je značila. Drago nam je da padel ima popularnost u Srbiji i verujem da ćemo se opet videti na istom mestu - istakla je Viktorija Iglesijas, koja je uz poraženu Argentinku Osoro bila apsolutna miljenica beogradske publike.

Prisutni zvaničnici FIP-a posebno su pohvalili organizaciju turnira i uslove koje su igrači imali tokom sedam dana boravka u Beogradu. Zadovoljstvo posle uspešno organizovanog turnira nije krio ni Đorđe Mijailović, predsednik Padel saveza Srbije.

- Mislim da je iza nas istorijska nedelja jer smo pokazali da Beograd i Srbija mogu da organizuju dogadjaj ovakvog nivoa i da je ovo samo početak naših budućih aktivnosti na podizanju padela kao sporta u Srbiji i regionu. Dobili smo pohvale koje će nas motivisati da radimo i dalje i da već sledećeg leta, u okviru EXPO izložbe, budemo domaćini novog padel spektakla. Hvala svim igračima i igračicama što su ulepšali FIP Gold Beograd 2026 i vidimo se sledeće godine u još jačoj konkurenciji – istakao je Đorđe Mijailović.