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Vozač ekipe "Groupama-FDJ United" je deonicu 184,7 kilometara prešao za četiri sata, sedam minuta i 41 sekundu.

On je u sprint završnici slavio ispred Danca Korta Nielsena Magnusa i Belgijanca Tiboa Nisa.

Španac Erik Mas, vozač ekipe Movistar zadršao je crvenu majicu, namenjenu vodećem u generalnom plasmanu.

Naredna, 11. etapa, dužine 151,3 kilometra, vozi se sutra od Kartagene do Lorke.

(Beta)

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