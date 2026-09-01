Francuski biciklista Bastijen Tronhon pobedio je na 10. etapi trke Vuelta, vožene od Alkarasa do Elčea de la Sijere.
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FRANCUZ POKORIO VUELTU: Bastijen Tronhon slavio u ludoj završnici
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Vozač ekipe "Groupama-FDJ United" je deonicu 184,7 kilometara prešao za četiri sata, sedam minuta i 41 sekundu.
On je u sprint završnici slavio ispred Danca Korta Nielsena Magnusa i Belgijanca Tiboa Nisa.
Španac Erik Mas, vozač ekipe Movistar zadršao je crvenu majicu, namenjenu vodećem u generalnom plasmanu.
Naredna, 11. etapa, dužine 151,3 kilometra, vozi se sutra od Kartagene do Lorke.
(Beta)
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