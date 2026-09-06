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Prognoze Dragana Donevića, v.d. sportskog direktora SSS, uoči takmičenja, da su svi naši strelci kandidati za finale su se i obistinile. Skoro svako od naših reprezentativaca je stigao do završne borbe za medalje, a na kraju se kući vraćaju sa pet odličja. Malo je nedostajalo da bilans bude i bolji. Međutim, činjenica da je ispred Srbije ostala samo Turska, a da sem te dve zemlje i Italije, ni jedna druga nacija nije osvojila više od jednog odličja daje mnogo razloga za zadovoljstvo.

1/10 Vidi galeriju Streljaštvo - Mediteranske igre 2026 Foto: SSS

Među najzadovoljnijima je veteran Mediteranskih igara, Damir Mikec, osvajač bronze u takmičenju miks parova pištoljem, sa Zoranom Arunović.

Aktuelni olimpijski šampion je jedan od retkih sportista koji je čak šest puta učestvovao na Mediteranskim igrama, a svaki put je osvajao medalje i to u periodu dužem od dve decenije.

Bronza osvojena u Tarantu je poslednja u nizu. Još ne završava karijeru, ali je stavio tačku na jedno poglavlje, jer se na smotri sportista Sredozemlja više neće nadmetati. Zbog toga i ovogodišnja medalja ima posebni značaj.

Debitovao je kao član reprezentacije Srbije i Crne Gore, pre 21 godinu.

-Kada sam 2005. godine u Almeriji prvi put stao na vatrenu liniju na Mediteranskim igrama i osvojio bronzanu medalju vazdušnim pištoljem pobedivši tadašnjeg aktuelnog olimpijskog šampiona, nisam mogao ni da zamislim kakvu će posebnu priču ovo takmičenje ispisati u mojoj karijeri – ističe Mikec.

Posle Almerije, u Peskari (2009), Mersinu (2013), Taragoni (2018), Oranu (2022) i Tarantu (2026) na nisku je dodao još šest odličja. U riznici ima tri zlata, srebro i tri bronze.

Najuspešnije učešće bilo je u alžirskom Oranu, pre četiri godine, kada je trijumfovao u obe discipline u kojima je startovao – vazdušnim pištoljem pojedinačno i u miksu. Te godine su mešoviti parovi uvedeni u progrm MI. Mediteranski šampion u pojedinačnoj konkurenciji je bio i 2018.

-Svake Mediteranske igre na kojima sam učestvovao su bile drugačija priča, uz drugačije emocije i nikad isti put do pobedničkog postolja. Medalja u Tarantu će zauzeti posebno mesto u mojoj vitrini.

U pojedinačnom takmičenju na ovogodišnjim Igrama Mikec je bio sedmi. Kaže da je sebi u Tarantu možda postavio i malo veći pritisak, s obzirom na spomenuti specijalan značaj turnira na jugu Italije.



-Želeo sam da rezultat bude još bolji. Kako u individualnom takmičenju, tako i u miksu ostalo je malo prostora za žal, ali sport je takav. Nekada ne dobiješ ono čemu si se nadao, ali dobiješ nešto što ćeš pamtiti zauvek! Jer kada pogledam unazad, shvatim kolika je velika privilegija bila šest puta predstavljati svoju zemlju na ovakvom takmičenju i svaki put otići kući sa medaljom. Još više mi znači činjenica da sam kroz ovih više od 20 godina uspeo da ostavim i neki trag u istoriji Mediteranskih igara, takmičenja koje je oduvek bilo jedno od mojih omiljenih.

Ne zaboravlja da spomene i drugog člana slavnog tandema.

-Veliko hvala i čestitke mojoj miks partnerki Zorani Arunović, koja mi je svojim doprinosom i borbom mnogo pomogla da i sa svojih šestih Mediteranskih igara odem sa medaljom. Šest Mediteranskih igara. Sedam medalja. Lepši oproštaj od mojih omiljenih igara nisam mogao da poželim. Hvala ti Taranto. Kući stižem punog srca – poručio je Damir Mikec.